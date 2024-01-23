B ile başlayan kelimeler nelerdir? B harfi ile başlayan kelimeler listesi! B ile başlayan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 harfli kelimeler!
Sizlere alfabetik olarak A'dan Z'ye tüm harfler ile başlayan kelimeleri paylaşacağız. Bu kelimeler ile kelime haznenizi geliştirebilir ve genel kültür vb. sorularda kullanabilirsiniz. Gerek 2 harfli gerekse 10 harfli B ile başlayan kelimelerin tamamına haberimizden bakabilirsiniz. İşte karşınızda 2-3-4-5-6-7-8-9 ve 10 harfli B ile başlayan tüm kelimeler listesi!
B ile başlayan kelimelere mi ihtiyacınız oldu. O zaman doğru yerdesiniz. Gerek isim-şehir oyunu oynarken gerekse genel kültür sorularında B ile başlayan uzun veya kısa kelimeler merak konusu olabiliyor. Sizler için Türkçe dilimizde yer alan B ile başlayan kısa, orta ve uzun kelimeleri derledik.
B İLE BAŞLAYAN KELİMELER LİSTESİ
B harfi ile başlayan birçok kelime vardır. Şimdi sizlere 2 harfli B ile başlayan kelimeler, 3 harfli B ile başlayan kelimeler, B ile başlayan 4 harfli kelimeler, B ile başlayan 5 harfli kelimeler, B ile başlayan 6 harfli kelimeler, B ile başlayan 7 harfli kelimeler, B ile başlayan 8 harfli kelimeler, B ile başlayan 9 harfli kelimeler, B ile başlayan 10 harfli kelimeler, B ile başlayan 11 harfli kelimeler, B ile başlayan 12 harfli kelimeler, B ile başlayan 13 harfli kelimeler, B ile başlayan 14 harfli kelimeler, B ile başlayan 15 harfli kelimeler, B ile başlayan 16 harfli kelimeler, B ile başlayan 17 harfli kelimeler, B ile başlayan 18 harfli kelimeler, B ile başlayan 19 harfli kelimeler, B ile başlayan 20 harfli kelimeler vb. kelimeler nelerdir farklı başlıklar altında açıklayalım.
B İLE BAŞLAYAN 2 HARFLİ KELİMELER
BE, BU
B İLE BAŞLAYAN 3 HARFLİ KELİMELER
BİS, BAÇ, BAD, BAĞ, BAL, BAN, BAP, BAR, BAS, BAŞ, BAT, BAV, BAY, BAZ, BED, BEJ, BEK, BEL, BEN, BEŞ, BET, BEY, BEZ, BİN, BİR, BİT, BİZ, BOA, BOK, BOL, BOM, BOP, BOR, BOŞ, BOT, BOY, BOZ, BÖĞ, BÖN...
B İLE BAŞLAYAN 4 HARFLİ KELİMELER
BICI, BABA, BABİ, BACA, BACI, BADE, BADİ, BAĞA, BAĞI, BAHT, BAKI, BAKİ, BAKS, BALA, BALE, BALO, BANA, BANİ, BANK, BANT, BARA, BARI, BARİ, BARK, BARO, BASI, BATI, BATİ, BAYİ, BAZA, BAZI, BEBE, BEİS, BEKA, BELA, BELİ, BENT, BERE, BERİ...
B İLE BAŞLAYAN 5 HARFLİ KELİMELER
BABAÇ, BABAİ, BACAK, BAÇÇI, BADAS, BADAT, BADEM, BADIÇ, BADİK, BADYA, BAFRA, BAGAJ, BAGET, BAĞAN, BAĞCI, BAĞDA, BAĞIL, BAĞIM, BAĞIN, BAĞIR, BAĞIŞ, BAĞIT, BAĞLI, BAHAİ, BAHAR, BAHÇE, BAHİR, BAHİS, BAHRİ, BAKAÇ, BAKAM, BAKAN, BAKIM, BAKIR, BAKIŞ, BAKİR, BAKLA, BAKMA, BALAR, BALAT...
B İLE BAŞLAYAN 6 HARFLİ KELİMELER
BABACA, BABALI, BADANA, BADEHU, BADELİ, BADEMA, BADİRE, BADİYE, BAĞCIK, BAĞDAŞ, BAĞDAT, BAĞICI, BAĞLAÇ, BAĞLAM, BAĞLIK, BAĞNAZ, BAĞRIŞ, BAĞSIZ, BAHANE, BAHŞİŞ, BAHTLI, BAKARA, BAKAYA, BAKICI, BAKİRE, BAKİYE, BAKKAL, BAKLAN, BAKMAK, BAKRAÇ, BALAMA, BALANS, BALAST, BALATA, BALAYI, BALBAL, BALÇAK, BALÇIK, BALDIR, BALDIZ...
B İLE BAŞLAYAN 7 HARFLİ KELİMELER
BABACAN, BABACIK, BABACIL, BABAÇKO, BABADAĞ, BABAEVİ, BABAKÖŞ, BABALIK, BABASIZ, BABIALİ, BABİLİK, BACAKLI, BACANAK, BACASIZ, BACILIK, BADEMCİ, BADEMLİ, BADEMSİ, BADERNA, BAGETLİ, BAĞDADİ, BAĞDAMA, BAĞIMLI, BAĞINTI, BAĞIRMA, BAĞIRTI, BAĞIŞÇI, BAĞIŞIK, BAĞITÇI, BAĞITLI, BAĞLAMA, BAHADIR, BAHARAT, BAHARCI, BAHARLI, BAHÇECİ, BAHÇELİ, BAHİSÇİ, BAHNAME, BAHRİYE...
B İLE BAŞLAYAN 8 HARFLİ KELİMELER
BABAANNE, BABAESKİ, BABAİLİK, BABAYANİ, BACABAŞI, BACAKLIK, BACAKSIZ, BAÇÇILIK, BADANACI, BADANALI, BADEMCİK, BADEMLİK, BADEMSİZ, BADISABA, BADİRELİ, BAĞBOĞAN, BAĞCIKLI, BAĞCILAR, BAĞCILIK, BAĞDAMAK, BAĞDAŞIK, BAĞDAŞIM, BAĞDAŞMA, BAĞILDAK, BAĞILLIK, BAĞIMSIZ, BAĞIRDAK, BAĞIRGAN, BAĞIRMAK, BAĞIRSAK, BAĞIRTMA, BAĞITSIZ, BAĞKESEN, BAĞLAÇLI, BAĞLAMAK, BAĞLANAK, BAĞLANIM, BAĞLANIŞ, BAĞLANMA, BAĞLANTI...
B İLE BAŞLAYAN 9 HARFLİ KELİMELER
Haberler.com ile 9 harfli kelimelere devam ediyoruz.
BABACANCA, BABACILIK, BABAFİNGO, BABALANMA, BABAYİĞİT, BADANASIZ, BADİKLEME, BADİRESİZ, BADMİNTON, BAĞCIKSIZ, BAĞDALAMA, BAĞDAŞMAK, BAĞDAŞMAZ, BAĞICILIK, BAĞIMLAMA, BAĞINTICI, BAĞINTILI, BAĞIRTKAN, BAĞIRTLAK, BAĞIRTMAK, BAĞIŞLAMA, BAĞITLAMA, BAĞLAMACI, BAĞLAMSAL, BAĞLANMAK, BAĞLAŞMAK, BAĞLATMAK, BAĞLAYICI, BAĞNAZLIK, BAĞRIKARA, BAĞRILMAK, BAĞRIŞMAK, BAHANESİZ, BAHARATÇI, BAHARATLI, BAHRİYELİ, BAHSETMEK, BAHŞETMEK, BAHTLILIK, BAKABİLME...
B İLE BAŞLAYAN 10 HARFLİ KELİMELER
BABACANLIK, BABALANMAK, BABASIZLIK, BACAKKIRAN, BACANAKLIK, BACKGROUND, BADANALAMA, BADEMCİLİK, BADİKLEMEK, BADİKLEŞME, BAĞDALAMAK, BAĞDAŞILMA, BAĞIMLAMAK, BAĞIMLAŞMA, BAĞIMLILIK, BAĞIŞÇILIK, BAĞIŞIKLIK, BAĞIŞLAMAK, BAĞIŞLANIŞ, BAĞIŞLANMA, BAĞIŞLATIŞ, BAĞIŞLATMA, BAĞIŞLAYIŞ, BAĞITLAMAK, BAĞITLANIŞ, BAĞITLANMA, BAĞITLAŞMA, BAĞITLAYIŞ, BAĞLAMALIK, BAĞLANTILI, BAĞLAŞIMLI, BAĞLILAŞIK, BAĞLILAŞIM, BAĞLILAŞMA, BAHADIRLIK, BAHARATSIZ, BAHÇECİLİK, BAHÇELİKLİ, BAHÇESARAY, BAHÇIVANLI...
B İLE BAŞLAYAN 11 HARFLİ KELİMELER
BABAANNELİK, BABAYANİLİK, BABAYİĞİTÇE, BACAKKALEMİ, BADANACILIK, BADANALAMAK, BADANALANMA, BADANALATMA, BADİKLEŞMEK, BAĞDAŞIKLIK, BAĞDAŞILMAK, BAĞDAŞTIRMA, BAĞIMLAŞMAK, BAĞIMSIZLIK, BAĞIRABİLME, BAĞIRGANLIK, BAĞIRIVERME, BAĞIŞLANMAK, BAĞIŞLATMAK, BAĞIŞLAYICI, BAĞITLANMAK, BAĞITLAŞMAK, BAĞLANTISIZ, BAĞLAŞIKLIK, BAĞLAŞIMSIZ, BAĞLILAŞMAK, BAĞNAZLAŞMA, BAĞRIŞTIRMA, BAHÇIVANLIK, BAHÇIVANSIZ, BAHTİYARLIK, BAKILABİLME, BAKIMSIZLIK, BAKINABİLME, BAKIRLAŞMAK, BAKIŞABİLME, BAKIŞIVERME, BAKLAÇİÇEĞİ, BAKLAGİLLER, BALÇIKLAŞMA...
B İLE BAŞLAYAN 12 HARFLİ KELİMELER
BABACANLAŞMA, BABAYİĞİTLİK, BADANALANMAK, BADANALATMAK, BAĞDAŞABİLME, BAĞDAŞMAZLIK, BAĞDAŞTIRICI, BAĞDAŞTIRMAK, BAĞIMLILAŞMA, BAĞINTICILIK, BAĞINTILILIK, BAĞIRABİLMEK, BAĞIRIVERMEK, BAĞIRTABİLME, BAĞIŞLAMAMAK, BAĞIŞLATILMA, BAĞLAMACILIK, BAĞLANABİLME, BAĞLANIVERME, BAĞLATABİLME, BAĞLAYABİLME, BAĞLAYICILIK, BAĞLAYIVERME, BAĞNAZLAŞMAK, BAĞRIŞABİLME, BAĞRIŞTIRMAK, BAHARATÇILIK, BAHÇELİEVLER, BAHSEDEBİLME, BAHŞEDEBİLME, BAKILABİLMEK, BAKINABİLMEK, BAKIŞABİLMEK, BAKIŞIVERMEK, BAKLAVACILIK, BAKTERİKIRAN, BAKTERİYOLOG, BAKTIRABİLME, BALABANLAŞMA, BALÇIKLAŞMAK...
B İLE BAŞLAYAN 13 HARFLİ KELİMELER
BABACANLAŞMAK, BABALANABİLME, BAĞDAŞABİLMEK, BAĞDAŞIKLAŞMA, BAĞDAŞTIRILMA, BAĞDAŞTIRMACI, BAĞIMLILAŞMAK, BAĞIMSIZLAŞMA, BAĞIRTABİLMEK, BAĞIŞLATILMAK, BAĞLANABİLMEK, BAĞLANIVERMEK, BAĞLANTILILIK, BAĞLATABİLMEK, BAĞLAYABİLMEK, BAĞLAYIVERMEK, BAĞRIŞABİLMEK, BAHSEDEBİLMEK, BAHŞEDEBİLMEK, BAKIŞIMSIZLIK, BAKTERİGİLLER, BAKTERİYOLOJİ, BAKTIRABİLMEK, BALABANLAŞMAK, BALIKLANDIRMA, BANDIRABİLMEK, BANKERZEDELİK, BANTLAYABİLME, BARINDIRILMAK, BARIŞSEVERLİK, BARIŞTIRILMAK, BARİZLEŞTİRME, BASIKLAŞTIRMA, BASİRETSİZLİK, BASİTLEŞTİRME, BASMAKALIPLIK, BASTIRABİLMEK, BASTIRIVERMEK, BASÜBADELMEVT, BAŞASİSTANLIK...
B İLE BAŞLAYAN 14 HARFLİ KELİMELER
BABALANABİLMEK, BAĞDAŞIKLAŞMAK, BAĞDAŞTIRILMAK, BAĞIMSIZLAŞMAK, BAĞIŞLANABİLME, BAĞIŞLATABİLME, BAĞIŞLAYABİLME, BAĞIŞLAYICILIK, BAĞIŞLAYIVERME, BAĞITLANABİLME, BAĞITLAYABİLME, BAĞLANTISIZLIK, BAĞNAZLAŞTIRMA, BAKTERİYOLOJİK, BAKTERİYOSKOPİ, BALDIRPATLATAN, BALIKÇILGİLLER, BALIKESİRLİLİK, BALIKLANDIRMAK, BALTALANABİLME, BALTALAYABİLME, BALTALAYICILIK, BALTALAYIVERME, BALYALAYABİLME, BANTLAYABİLMEK, BARBUNYAGİLLER, BARINDIRABİLME, BARIŞTIRABİLME, BARİZLEŞTİRMEK, BASIKLAŞTIRMAK, BASİTLEŞEBİLME, BASİTLEŞTİRMEK, BASKETBOLCULUK, BAŞDANIŞMANLIK, BAŞDENETMENLİK, BAŞGARDİYANLIK, BAŞKAHRAMANLIK, BAŞKALAŞABİLME, BAŞKALAŞTIRMAK, BAŞKONSOLOSLUK...
B İLE BAŞLAYAN 15 HARFLİ KELİMELER
BAĞDAŞTIRABİLME, BAĞDAŞTIRICILIK, BAĞIMLILAŞTIRMA, BAĞIŞLANABİLMEK, BAĞIŞLATABİLMEK, BAĞIŞLAYABİLMEK, BAĞIŞLAYIVERMEK, BAĞITLANABİLMEK, BAĞITLAYABİLMEK, BAĞNAZLAŞTIRMAK, BAHARATLANDIRMA, BALDIRANŞERBETİ, BALLIBABAGİLLER, BALTALANABİLMEK, BALTALAYABİLMEK, BALTALAYIVERMEK, BALYALAYABİLMEK, BARBARLAŞABİLME, BARINDIRABİLMEK, BARIŞTIRABİLMEK, BASİTLEŞEBİLMEK, BASİTLEŞTİRİLME, BASMAKALIPLAŞMA, BAŞKALAŞABİLMEK, BAŞKALDIRABİLME, BAŞLATILABİLMEK, BAŞTEKNİSYENLİK, BAŞVURULABİLMEK, BATILILAŞABİLME, BATILILAŞTIRMAK, BAYAĞILAŞTIRMAK, BAYRAKLAŞABİLME, BAYRAKLAŞTIRMAK, BAYRAMLAŞABİLME, BECERİKSİZLEŞME, BEDBİNLEŞTİRMEK, BEĞENDİREBİLMEK, BEKLETİLEBİLMEK, BELGEGEÇERLEMEK...
B İLE BAŞLAYAN 16 HARFLİ KELİMELER
BAĞDAŞIKLAŞTIRMA
BAĞDAŞTIRABİLMEK
BAĞDAŞTIRMACILIK
BAĞIMLILAŞABİLME
BAĞIMLILAŞTIRMAK
BAĞIMSIZLAŞTIRMA
BAĞNAZLAŞTIRILMA
BAHARATLANDIRMAK
BARBARLAŞABİLMEK
BARINDIRILABİLME...
B İLE BAŞLAYAN 17 HARFLİ KELİMELER
BAĞDAŞIKLAŞTIRMAK
BAĞDAŞTIRILABİLME
BAĞIMLILAŞABİLMEK
BAĞIMLILAŞTIRILMA
BAĞIMSIZLAŞABİLME
BAĞIMSIZLAŞTIRMAK
BAĞNAZLAŞTIRILMAK
BARINDIRILABİLMEK
BASİTLEŞTİREBİLME
BATILILAŞTIRILMAK...
B İLE BAŞLAYAN 18 HARFLİ KELİMELER
BAĞDAŞTIRILABİLMEK
BAĞIMLILAŞTIRILMAK
BAĞIMSIZLAŞABİLMEK
BASİTLEŞTİREBİLMEK
BELGELENDİREBİLMEK
BELİRGİNLEŞEBİLMEK
BELİRGİNLEŞTİRİLME
BELİRSİZLEŞEBİLMEK
BELİRSİZLEŞTİRİLME
BERRAKLAŞTIRABİLME...
B İLE BAŞLAYAN 19 HARFLİ KELİMELER
BELGELENDİRİLEBİLME
BELİRGİNLEŞTİRİLMEK
BELİRSİZLEŞTİRİLMEK
BERRAKLAŞTIRABİLMEK
BİÇİMLENDİRİLEBİLME
BİÇİMSİZLEŞTİRİLMEK
BİLGİLENDİRİLEBİLME
BİLİNÇLENDİREBİLMEK
BİLİNÇSİZLEŞEBİLMEK
BİLLURLAŞTIRABİLMEK...
B İLE BAŞLAYAN 20 HARFLİ KELİMELER
BAĞIMSIZLAŞTIRABİLME
BAYINDIRLAŞTIRABİLME
BELGELENDİRİLEBİLMEK
BELİRGİNLEŞTİREBİLME
BELİRSİZLEŞTİREBİLME
BİÇİMLENDİRİLEBİLMEK
BİÇİMSİZLEŞTİREBİLME
BİLGİLENDİRİLEBİLMEK
BİLİNÇLENDİRİLEBİLME
BÜTÜNLEŞTİRİLEBİLMEK...
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