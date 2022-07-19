Sporting - Roma maçı ne zaman hangi kanalda? Sporting - Roma maçı şifresiz mi? Sporting - Roma maçı hakemi kim?
Haberler.com - Gündem
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Hazırlık maçında takımın son durumunu görmek isteyen Sporting - Roma karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Sporting - Roma maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
Bu hafta heyecanla beklenen müsabakadaSporting - Roma karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesiSporting - Roma maçı şifresiz mi?Sporting - Roma maçı hakemi kim?Sporting - Roma maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
SPORTİNG ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sporting - Roma Hazırlık maçı, 19-07-2022 Pazartesi günü saat 22.00'de oynanacak.
SPORTİN GROMA MAÇI HANGİ KANALDA?
Sporting - Roma Hazırlık maçının Bilyoner TV kanalından yayınlanacak.