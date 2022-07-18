B.Dortmund - Valencia maçı ne zaman hangi kanalda? B.Dortmund - Valencia maçı şifresiz mi? B.Dortmund - Valencia maçı hakemi kim?

Bu hafta heyecanla beklenen müsabakada B.Dortmund - Valencia karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi B.Dortmund - Valencia maçı şifresiz mi? B.Dortmund - Valencia maçı hakemi kim? B.Dortmund - Valencia maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

B.DORTMUND - VALENCİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

B.Dortmund - Valencia, Hazırlık maçı, 18-07-2022 Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

B.DORTMUND - VALENCİA MAÇI HANGİ KANALDA?

B.Dortmund - Valencia Hazırlık maçının Borussia Dortmund Youtube kanalından yayınlanacak.