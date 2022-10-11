B.Dortmund - Sevilla maçı ne zaman, hangi kanalda? B.Dortmund - Sevilla maçı şifresiz mi?
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B.Dortmund - Sevilla, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı, 11-09-2022 Salı günü saat 22.00'de oynanacak.
B.Dortmund - Sevilla maçı EXXEN'den yayınlanacak.
B.Dortmund - Sevilla maçını izlemek için EXXEN kullanıcı olmalısınız.
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