B.Dortmund - Sevilla maçı ne zaman, hangi kanalda? B.Dortmund - Sevilla maçı şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında hedefine ulaşmak isteyen B.Dortmund - Sevilla bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan B.Dortmund - Sevilla maçı öncesi, B.Dortmund - Sevilla maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.