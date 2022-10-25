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B.Dortmund - Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda? 25 Ekim Salı B.Dortmund - Manchester City maçı ilk 11 açıklandı mı?

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B.Dortmund - Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda? 25 Ekim Salı B.Dortmund - Manchester City maçı ilk 11 açıklandı mı?

Bugün Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden önemli maçlar oynanacak. Gruplarda ilk 2 sıranın artık belli olacağı maçlara yaklaştık. Bugünkü maçlardan birisi de B.Dortmund - Manchester City arasında oynanacak. Peki, B.Dortmund - Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda? 25 Ekim Salı B.Dortmund - Manchester City maçı ilk 11 açıklandı mı? İşte detaylar...

B.Dortmund - Manchester City maçı bu akşam mı? B.Dortmund - Manchester City maçı nerede oynanacak? B.Dortmund - Manchester City ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor? gündemin merak edilen başlıkları arasında gelmektedir. Peki, B.Dortmund - Manchester City saat kaçta? B.Dortmund - Manchester City Exxen'de mi, TV8.5 'de mi? B.Dortmund - Manchester City ücretsiz verilecek mi? Bilgiler sizlerle...

B.Dortmund - Manchester City Şampiyonlar Ligi grup maçı bu akşam yani 25 Ekim Salı 2022 tarihinde saat 22:00 'da başlayacak.

B.Dortmund - Manchester City maçı Exxen platformunda yayınlanıyor.

Maç, Dortmund'da, Signal Iduna Park Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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