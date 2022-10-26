B. Dortmund - Manchester City maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 25 Ekim B. Dortmund - Manchester City maçının gollerini kim attı, maçta gol oldu mu?

B. Dortmund - Manchester City maçı sona erdi. Maç bitiminin ardından maçın gollerini ve özeti izlemek isteyen seyirciler, B. Dortmund - Manchester City maç özeti izle! B. Dortmund - Manchester City maçı kaç kaç bitti? 25 Ekim B. Dortmund - Manchester City maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Peki, B. Dortmund - Manchester City maçının özeti yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte maç özeti ve linki...