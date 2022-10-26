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B. Dortmund - Manchester City maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 25 Ekim B. Dortmund - Manchester City maçının gollerini kim attı, maçta gol oldu mu?

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B. Dortmund - Manchester City maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 25 Ekim B. Dortmund - Manchester City maçının gollerini kim attı, maçta gol oldu mu?

B. Dortmund - Manchester City maçı sona erdi. Maç bitiminin ardından maçın gollerini ve özeti izlemek isteyen seyirciler, B. Dortmund - Manchester City maç özeti izle! B. Dortmund - Manchester City maçı kaç kaç bitti? 25 Ekim B. Dortmund - Manchester City maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Peki, B. Dortmund - Manchester City maçının özeti yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte maç özeti ve linki...

UEFA Şampiyonlar Ligi günün en beklenen maçları arasında B. Dortmund - Manchester City maçı geliyor. Maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Peki, maç özeti yayınlandı mı? B. Dortmund - Manchester City maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 25 Ekim B. Dortmund - Manchester City maçının gollerini kim attı? Tüm golleri izle...

B. Dortmund - Manchester City maçı bu akşam 25 Ekim Salı günü saat 22:00'da başlayacak.

B. Dortmund - Manchester City maçını Exxen TV üzerinden izleyebilirsiniz.

Maçı 0-0 berabere bitti.

Maç 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Maçta gol olmadı.

Maçın bitiminin ardından maç özeti Exxen platformunda yayınlanacak. Aynı şekilde maçın özeti Exxen Spor Youtube kanalından da verilecek.

B. DORTMUND - M. CİTY MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Maç, Dortmund'da, Signal Iduna Park Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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