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B. Dortmund - M. City maçı canlı izle! 25 Ekim B.Dortmund - Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı HD canlı yayın izle! Ş. Ligi canlı izle!

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B. Dortmund - M. City maçı canlı izle! 25 Ekim B.Dortmund - Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı HD canlı yayın izle! Ş. Ligi canlı izle!

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B.Dortmund - Manchester City maçı bu akşam 25 Ekim Salı günü saat 22:00'da başlayacak.

B.Dortmund - Manchester City maçını Exxen TV üzerinden izleyebilirsiniz.

Maç, Dortmund'da, Signal Iduna Park Stadyumu'nda oynanacak.

B.Dortmund - Manchester City maçını Exxen'den canlı olarak seyredebilirsiniz. Maçı izlemek için Exxen'e üye olmanız gerekmektedir.

B. DORTMUND - MANCHESTER CİTY CANLI İZLE!

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Manchester City FC Gündem Spor Haberler

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