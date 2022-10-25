B. Dortmund - M. City maçı canlı izle! 25 Ekim B.Dortmund - Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı HD canlı yayın izle! Ş. Ligi canlı izle!
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B.Dortmund - Manchester City maçı bu akşam 25 Ekim Salı günü saat 22:00'da başlayacak.
B.Dortmund - Manchester City maçını Exxen TV üzerinden izleyebilirsiniz.
Maç, Dortmund'da, Signal Iduna Park Stadyumu'nda oynanacak.
B.Dortmund - Manchester City maçını Exxen'den canlı olarak seyredebilirsiniz. Maçı izlemek için Exxen'e üye olmanız gerekmektedir.
B. DORTMUND - MANCHESTER CİTY CANLI İZLE!