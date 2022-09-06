Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesecek bir mücadele bu akşam ekranlara gelecek. İki dev kulüp B. Dortmund ve Kopenhag kozlarını paylaşacak. Peki, B. Dortmund Kopenhag maçı hangi kanalda? Dortmund maçı hangi kanalda?

Dortmund maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesecek bir mücadele bu akşam ekranlara gelecek. İki dev kulüp B. Dortmund ve Kopenhag kozlarını paylaşacak. Peki, B. Dortmund Kopenhag maçı hangi kanalda? Dortmund maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

B. DORTMUND - KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?

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B. DORTMUND - KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN?

B.Dortmund - Kopenhag maçı bu akşam (06.09.2022) oynanacak.

B. DORTMUND - KOPENHAG MAÇI SAAT KAÇTA?

B.Dortmund - Kopenhag maçı bu akşam saat 19.45'te başlayacak.

B. DORTMUND - KOPENHAG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

B.Dortmund - Kopenhag maçı Dortmund'da, Signal Iduna Park Stadyumu'nda oynanacak.