B.Dortmund - Hoffenheim ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi? B.Dortmund - Hoffenheim CANLI izleme linki var mı?

Bundes Liga'da hedefine ulaşmak isteyen B.Dortmund - Hoffenheim bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan B.Dortmund - Hoffenheim maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. B.Dortmund - Hoffenheim CANLI izleme linki var mı?