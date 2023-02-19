B.Dortmund - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? B.Dortmund - Hertha Berlin maçı şifresiz mi?
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Almanya Bundesliga hedefine ulaşmak isteyen B.Dortmund - Hertha Berlin bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan B.Dortmund - Hertha Berlin maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, B.Dortmund - Hertha Berlin maçı ne zaman?
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B. Dortmund ile Hertha Berlin arasındaki Almanya Bundesliga maçı, Idman TV, Tivibu Spor 2, Bilyoner TV, Bein Sports 5 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
Idman TV, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Tivibu Spor 2, Tivibu 79 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Bilyoner TV, İddaa numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Bein Sports 5, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
B.Dortmund-Hertha Berlin Maçı, 19 Şubat Pazar günü oynanacak.
B.Dortmund-Hertha Berlin Maçı, saat 19:30 başlayacak.
B. Dortmund ve Hertha Berlin, karşı karşıya geleceği Almanya Bundesliga maçı, Dortmund'da, Signal Iduna Park Stadyumu'nda oynanacak.