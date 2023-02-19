B.Dortmund - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? B.Dortmund - Hertha Berlin maçı şifresiz mi?

Almanya Bundesliga hedefine ulaşmak isteyen B.Dortmund - Hertha Berlin bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan B.Dortmund - Hertha Berlin maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, B.Dortmund - Hertha Berlin maçı ne zaman?

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19-02-2023 B.DORTMUND VS HERTHA BERLIN MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

B. Dortmund ile Hertha Berlin arasındaki Almanya Bundesliga maçı, Idman TV, Tivibu Spor 2, Bilyoner TV, Bein Sports 5 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

B.DORTMUND-HERTHA BERLIN MAÇI IDMAN TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Idman TV, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

B.DORTMUND-HERTHA BERLIN MAÇI TIVIBU SPOR 2 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Tivibu Spor 2, Tivibu 79 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

B.DORTMUND-HERTHA BERLIN MAÇI BILYONER TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bilyoner TV, İddaa numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

B.DORTMUND-HERTHA BERLIN MAÇI BEIN SPORTS 5 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 5, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

B.DORTMUND-HERTHA BERLIN MAÇI HANGİ GÜN?

B.Dortmund-Hertha Berlin Maçı, 19 Şubat Pazar günü oynanacak.

B.DORTMUND-HERTHA BERLIN MAÇI SAAT KAÇTA?

B.Dortmund-Hertha Berlin Maçı, saat 19:30 başlayacak.

B.DORTMUND-HERTHA BERLIN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

B. Dortmund ve Hertha Berlin, karşı karşıya geleceği Almanya Bundesliga maçı, Dortmund'da, Signal Iduna Park Stadyumu'nda oynanacak.