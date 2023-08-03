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B.Dortmund - Chelsea CANLI izleme linki var mı? B.Dortmund - Chelsea hazırlık maçı hangi kanalda?

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Hazırlık maçları ile takımların son durumunu takip etmek isteyen sporseverler maçların hangi kanalda olduğu ve nasıl izleyeceklerini merak ediyorlar. Peki, B.Dortmund - Chelsea CANLI izleme linki var mı? B.Dortmund - Chelsea hazırlık maçı hangi kanalda?

B.Dortmund - Chelsea hazırlık maçının detayları merak edildi. Sporseverlerin ilgi odağı olan karşılaşma hakkında B.Dortmund - Chelsea CANLI izleme linki var mı? B.Dortmund - Chelsea hazırlık maçı hangi kanalda, sorularının yanıtları merak edildi.

B.Dortmund-Chelsea Maçı, 03 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

B.Dortmund-Chelsea Maçı, saat 03:30'da başlayacak.

Maç, S Sport Plus, S Sport 2'den canlı maç izlenebilecek.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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