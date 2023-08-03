B.Dortmund - Chelsea CANLI izleme linki var mı? B.Dortmund - Chelsea hazırlık maçı hangi kanalda?

Hazırlık maçları ile takımların son durumunu takip etmek isteyen sporseverler maçların hangi kanalda olduğu ve nasıl izleyeceklerini merak ediyorlar. Peki, B.Dortmund - Chelsea CANLI izleme linki var mı? B.Dortmund - Chelsea hazırlık maçı hangi kanalda?