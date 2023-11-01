ABD Hava Kuvvetlerinin 9. Seferi Bombardıman Filosuna görevlendirilen B-1B bombardıman uçakları, uzun süredir planlanan bombardıman görev gücü eğitim misyonu kapsamında sıcak yakıt ikmali için İncirlik Hava Üssü'ne geldi. İncirlik Hava Üssü'nden yapılan açıklamaya göre, "hot-pit" denilen yakıt ikmali, motorlar halen çalışırken uçağa yakıt ikmali yapma taktiği anlamına geliyor. Peki, B-1B bombardıman uçağı nedir, özelikleri nelerdir? İşte, detaylar…

B-1B BOMBARDIMAN UÇAĞI NEDİR?

B-1 Lancer, ABD Hava Kuvvetleri'nde serviste bulunan uzun menzilli stratejik bombardıman uçağı. B-52 Stratofortress ve B-2 Spirit ile beraber ABD uzun menzilli bombardıman kuvvetinin belkemiğini oluşturur.

Teknik özellikleri

• Ana fonksiyonu : Uzun Menzil, Çok Yönlü, Ağır Bombardıman

• Üretici: Boeing, North America (önceleri Rockwell International, North American Aircraft); Saldırı avionikleri: Boeing Military Airplane; Savunma avionikleri: EDO Corporation

• Motor: 4x General Electric F101-GE-102 turbofan ardyakıcılı motor

• İtiş gücü: Ardyakıcıyla beraber motor başı 13607 Kg.

• Kanat açıklığı: 137 feet (41.8 metre) Tam açık konumda, 79 feet (24.1 metre) tam kapalı konumda (Hıza bağlı olarak kanat konum değiştirmektedir, bu iki ölçü arasındaki her uzunluk bu nedenle mümkündür.)

• Uzunluk: 146 feet (44.5 metre)

• Yükseklik: 34 feet (10.4 metre)

• Ağırlı k: Yaklaşık 190,000 pound (86,183 kilogram)

• Maksimum kalkış ağırlığı: 477,000 pound (216,634 kilogram)

• Yakıt kapasitesi: 265,274 pound (120,326 kilogram)

• Yük : 75,000 pound (34,019 kilogram)

• Hız : (Mach 1.2 deniz seviyesinde)

• Menzil : Kıtalar arası

• Tavan : 30,000 feet (9,144 metre)

• Silahlar : 24 GBU-31 GPS-sevkli JDAM (Mk-84 genel maksat ve BLU-109 koruganlara karşı) ya da 24 Mk-84 2,000-pound genel maksat bombası; 8 Mk-85 deniz mayını; 84 Mk-82 500-pound genel maksat; 84 Mk-62 500-pound deniz mayını; 30 CBU-87, -89, -97 mayın mühimmatı; 30 CBU-103/104/105 WCMD, 24 AGM-158 JASSM ya da 12 AGM-154 JSOW.

• Mürettebat : 4 (Uçak komutanı, copilot ve iki silah sistem subayı)

• Maliyet : 283.1 milyon $

• İrtifa : 50,000 ft / 15.24 km

Motor tipi: General Electric F101

Menzil : 11.999 km

Kanat açıklığı : 42 m

Ağırlık : 87.090 kg

Uzunlu k: 44 m

Kullanıma sunulma tarih i: 1 Ekim 1986

İlk uçuş tarihi: 23 Aralık 1974