"Aztek ne zaman kuruldu? Aztekler Tarihi, Önemi ve Özellikleri" Merak ediliyor. Aztekler, Orta Amerika'nın yerli Mesoamerikan uygarlıklarından biriydi. Peki, Aztekler, kimdir, nerede yaşadı, nasıl yok oldu? İşte detaylar…

Aztekler, kimdir, nerede yaşadı, nasıl yok oldu? Aztek ne zaman kuruldu? Aztekler Tarihi, Önemi ve Özellikleri

İspanyol fatihlerin gelmesinden önce Meksika'nın merkez bölgesinde, özellikle Meksika Vadisi'nde hüküm süren bir uygarlıktı. Aztekler, Nahuatl adlı bir dil konuşuyorlardı. Peki, Aztekler, kimdir, nerede yaşadı, nasıl yok oldu? Aztek ne zaman kuruldu? Aztekler Tarihi, Önemi ve Özellikleri İşte detaylar…

AZTEKLER, KİMDİR, NEREDE YAŞADI, NASIL YOK OLDU?

Aztekler, yaklaşık olarak 14. yüzyılda, Tenochtitlán adlı başkentlerini kurarak başladılar. Tenochtitlán, günümüzdeki Meksiko Şehri'nin bulunduğu alanda inşa edildi ve bugünkü Meksika'nın başkenti olan Mexico City'nin temelini oluşturdu.

Aztek toplumu karmaşık bir yapıya sahipti. İmparatorluk sistemine dayalı bir hükümetleri vardı ve İmparator, dini liderler ve soylular arasında bir sınıf ayrımı bulunuyordu. Aztekler ayrıca dini ritüeller ve kurbanlarla önemliydi. Tanrılarına sunulan insan kurbanları, Aztek toplumunun karanlık yönlerinden biriydi ve bu uygulama, İspanyol fatihlerin bu uygarlığa karşı olumsuz bir bakış açısı geliştirmelerine neden oldu.

AZTEK NE ZAMAN KURULDU?

Aztekler, İspanyol fatih Hernán Cortés'in liderliğindeki İspanyol kuvvetleri tarafından 1519'da fethedildi. Bu fethin başlıca nedenleri, İspanyol teknolojisinin ve silahlarının üstünlüğü, yerel halklar arasındaki ittifaklar ve Aztek İmparatorluğu içindeki halkın İspanyol yönetimine karşı hoşnutsuzluğuydu. İspanyollar, Tenochtitlán'ı kuşatarak ele geçirdiler ve böylece Aztek İmparatorluğu'nun sonunu getirdiler.

AZTEKLER TARİHİ, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ

Azteklerin kültürü ve uygarlığı, İspanyolların gelişinden sonra büyük ölçüde yok oldu. İspanyollar, yerel dini inançları bastırdılar ve Katolikliği yaymaya çalıştılar. Ancak, Aztek kültürü ve etkileri hâlâ Meksika'nın kültüründe ve tarihinde görülebilir. Özellikle Aztek sanatı, matematiği ve tarım uygulamaları Meksika'nın mirasının bir parçasıdır. Azteklerin tarihi, Orta Amerika'nın yerli uygarlıklarının geçmişi ve İspanyol fethinin sonuçlarıyla ilgili önemli bir dönemi temsil eder.