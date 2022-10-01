Azra Deniz Okyay kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Azra Deniz Okyay'ın hayatı ve biyografisi!
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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Azra Deniz Okyay geliyor. Azra Deniz Okyay'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Azra Deniz Okyay kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında? İşte tüm detaylar...
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AZRA DENİZ OKYAY KİMDİR?
Azra Deniz Okyay (d. 1983, İstanbul), senarist, yönetmen.
Azra Deniz Okyay doğum tarihi : 1983
Azra Deniz Okyay kaç yaşında : 39 yaşında
Azra Deniz Okyay nereli : İstanbul doğumlu
Azra Deniz Okyay mesleği ne : Senarist, Yönetmen
1983'de İstanbul'da doğdu. Ailesi mimar ve Şehir plancısıdır. Liseyi bitirdikten sonra, Paris'te Sorbonne-Nouvelle'de sinema okudu, ve masterını tamamlarken aynı anda EHESS Sosyoloji bölümünü takip etti. Öğrencilik yıllarında aynı zamanda Michel Gondry'nin ekibi ile çalıştı. Lisede bir fotoğrafçıya, Dora Günel'e, asistanlık yaparak fotoğrafı öğrendi. İlk filmlerini lise yıllarında denemeye başladı. Video art çalışmalarıyla birçok ulusal ve uluslararası sergide yer aldı. Kisa bir dönem reklam çekti. Azra Deniz Okyay, yazıp yönettiği ilk uzun metraj filmi "Hayaletler" ile 2020 Venedik Film Festivali'nde Türkiye'den ödül alan ilk kadın yönetmen oldu.
Filmografi
- La Clowne - 2006 - Belgesel
- Küçük Kara Balıklar (Little Black Fishes) - 2013 - Kısa Metraj
- Sulukule Mon Amour - 2016 - Kısa Metraj
- Hayaletler - 2020 - Uzun Metraj
Ödülleri
- 2014 : !f İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali : !f İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali En İyi Kısa Film Ödülü
- 2014 : Barselona Bağımsız Filmler Festivali : Barselona Bağımsız Filmler Festivali En İyi Görüntü
- 2014 : Hangi İnsan Hakları Film Festivali : Hangi İnsan Hakları Film Festivali En İyi Kısa Film
- 2020 : Altın Portakal : Altın Portakal En İyi Yönetmen Ödülü
- 2020 : Altın Portakal : Altın Portakal En İyi Film Ödülü
- 2020 : Varşova Film Festivali : Genç FIPRESCI En İyi Film Ödülü
- 2020 : Uluslararası Venedik Film Festivali : Büyük Ödül