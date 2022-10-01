Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Azra Deniz Okyay geliyor. Azra Deniz Okyay'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Azra Deniz Okyay kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında? İşte tüm detaylar...

Altın Portakal ödülü kazanan Azra Deniz Okyay kimdir merak ediliyor. Peki, Azra Deniz Okyay kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Azra Deniz Okyay'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler sizlerle...

AZRA DENİZ OKYAY KİMDİR?

Azra Deniz Okyay (d. 1983, İstanbul), senarist, yönetmen.

Azra Deniz Okyay doğum tarihi : 1983

Azra Deniz Okyay kaç yaşında : 39 yaşında

Azra Deniz Okyay nereli : İstanbul doğumlu

Azra Deniz Okyay mesleği ne : Senarist, Yönetmen

1983'de İstanbul'da doğdu. Ailesi mimar ve Şehir plancısıdır. Liseyi bitirdikten sonra, Paris'te Sorbonne-Nouvelle'de sinema okudu, ve masterını tamamlarken aynı anda EHESS Sosyoloji bölümünü takip etti. Öğrencilik yıllarında aynı zamanda Michel Gondry'nin ekibi ile çalıştı. Lisede bir fotoğrafçıya, Dora Günel'e, asistanlık yaparak fotoğrafı öğrendi. İlk filmlerini lise yıllarında denemeye başladı. Video art çalışmalarıyla birçok ulusal ve uluslararası sergide yer aldı. Kisa bir dönem reklam çekti. Azra Deniz Okyay, yazıp yönettiği ilk uzun metraj filmi "Hayaletler" ile 2020 Venedik Film Festivali'nde Türkiye'den ödül alan ilk kadın yönetmen oldu.

Filmografi

La Clowne - 2006 - Belgesel

Küçük Kara Balıklar (Little Black Fishes) - 2013 - Kısa Metraj

Sulukule Mon Amour - 2016 - Kısa Metraj

Hayaletler - 2020 - Uzun Metraj

Ödülleri