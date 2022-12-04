Bir Küçük Gün Işığı dizisinde oynayan Azra Aksu kimdir, kaç yaşında olduğu merak ediliyor. 48. Altın Kelebek ödülünü en iyi çocuk oyuncu kategorisinde kazanan Azra Aksu kimdir, kaç yaşında merak ediliyor. Peki, Azra Aksu kimdir? Azra Aksu kaç yaşında? Azra Aksu biyografisi!

Bir Küçük Gün Işığı dizisinde canlandırdığı Güneş karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Azra Aksu, 48. Altın Kelebek ödülünü en iyi çocuk oyuncu kategorisinin kazanan ismi oldu. Azra Aksu kimdir? Azra Aksu kaç yaşında? Azra Aksu biyografisi! araştırılıyor. Azra Aksu kimdir? Azra Aksu kaç yaşında? Azra Aksu biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

AZRA AKSU KİMDİR?

26 Ocak 2015 doğumlu çocuk oyuncu, İstanbul'da doğdu. İlk olarak reklamlarda yer alan Azra, daha sonra Aleyna Tilki'nin hayat hikayesinin anlatıldığı İşte Bu Benim Masalım adlı dizide Tilki'nin çocukluğunu oynadı. Henüz 1 yaşındayken birçok firmanın reklam yüzü olmaya başladı.

Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Güneş karakterini oynuyor.