Azka Otel'in sahibi Bülent Kaya, Yılın En İyi Turizm Yatırımcısı ödülünü aldı

Fransa'nın Paris şehrinde düzenlenen ödül töreninde "Yılın En İyi Turizm Yatırımcısı" ödülünü kazanan Azka Otel'in sahibi Bülent Kaya, sanatçı Seda Sayan'ın övgü dolu sözleri ile karşılaştı.

Bodrum'un en güzel koylarından olan Bardakçı Koyu'ndaki Azka Otel'in sahibi Bülent Kaya, geçtiğimiz günlerde Fransa'nın Paris şehrinde düzenlenen ödül törenine katıldı. Görkemli bir şovla düzenlenen ödül gecesinde "Yılın En İyi Turizm Yatırımcısı" ödülünü yakın dostu Seda Sayan'ın elinden almak için sahneye çıkan Bülent Kaya, çok mutlu olduğunu dile getirdi. Bülent Kaya'ya ödülü takdim eden Seda Sayan ise, "Bülent Kaya çok sevdiğim bir dostum. Sadece ben değil bütün sanat camiası sever. Dürüstlüğü ve her zaman her zor koşulda sanatçıların yanında durup destek verdiği için de kendisine çok teşekkür ederim" diyerek Bülent Kaya hakkında övgü dolu sözlerde bulundu. - MUĞLA