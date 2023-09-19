Aziziye'de Yeni Enerji Dönemi Başlıyor

Sahip olduğu yeraltı sıcak su kaynaklarıyla Türkiye'nin en önemli termal turizm merkezlerinden birisi olan Aziziye'de, kollar bu kez çok daha sıcak su kaynakları sıvandı. Termal su sıcaklığının 39-40 derece arasında değiştiği Aziziye'ye bağlı Ilıca'da, sondajlar bu kez 70 derece için dönmeye başladı. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın bizzat projelendirerek başlattığı sondaj çalışmalarının sonunda ilçede yepyeni bir enerji dönemi başlamış olacak. Başkan Muhammed Cevdet Orhan, "Elde edeceğimiz sıcak su sadece termal turizme değil, seracılıktan ısınmaya varıncaya kadar daha birçok alanda ilçemize can suyu olacak" dedi.

"Hedef en az 450 metre "

Yürütülen sondaj çalışmasıyla ilgili olarak bilgiler veren Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Ilıca'nın zengin yeraltı sıcak su kaynaklarıyla marka olmuş bir bölge olduğuna dikkat çekti. Halihazırdaki termal suların sıcaklığının 39-40 derece arasında değiştiğini ve bu suların da uzun yıllar önce kullanılan teknolojilerle elde edildiğinin altını çizen Başkan Orhan, " Ilıca'mızda şu an itibariyle kullandığımız termal su kaynakları, ancak 100-150 metre derinlikte açılabilmiş kuyulardan elde ediliyor. Dönemin imkanları ona göreymiş ve o kadar yapılabilmiş. Şimdi biz yeni derinlik hedefini en az 450 metre olarak belirledik. Bu da mevcut sıcaklığın neredeyse iki katı sıcaklıkta termal su elde etmek demek" ifadelerini kullandı.

Alternatif ısınma yöntemi

Aziziye Belediyesi'nin Ilıca merkezde yürüttüğü sondaj çalışmasının sonunda termal suların hem nitelik kazanacağını ve hem de katma değeri çok yüksek bir enerji kaynağı elde edilmiş olunacağını anlatan Orhan, "Bu bölgeden 70 derece ve üzerindeki sıcaklıklarda su elde etmek demek; sadece termal turizme ivme kazandırmak demek olmayacak. Bu enerji kaynağı aynı zamanda Erzurum için alternatif bir ısınma yöntemi de olacak. Bilimsel incelemeler ve veriler ışığında başlattığımız bu çalışmadan elde edeceğimiz sonuç üzerinden yeni kaynaklar ve kuyulara sahip olacağız. Ülkemizde ve dünyada bunun birçok örneği var; kış aylarında yüksek sıcaklığa sahip termal sular ısınma için de kullanılıyor. Öyle ki, sadece Afyon ve İzmir çevresinde 100 binden fazla konut termal suyla ısıtılıyor" diye konuştu.

Sondaj sahasında inceleme

Öte yandan sondaj çalışmalarının yapıldığı alanda AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın ve Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu ile birlikte incelemelerde bulunan Başkan Orhan, konuklarına çalışmalar hakkında bilgi aktardı. Ilıca'da bu sıcaklıkta termal su elde edilmesinin üretime de değer kazandıracağını ifade eden Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "70 derece sıcaklığındaki bir termal su kaynağı, Erzurum'u adeta üretim merkezi haline getirir. Örneğini bizim ortaya koyduğumuz termal seracılık, bu şehrin vazgeçilmezi olur ve yatırımcıların ilgisi bu bölgeye kayar. Hatta Erzurum'a Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması dahi çok kolay ve mümkün hale gelir. Bu da yenilenebilir ve çevre dostu bir enerjiyle on binlerce dönümlük alanda seracılık demektir, üretim ve istihdam demektir" şeklinde konuştu. - ERZURUM