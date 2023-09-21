Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Azize Gencebay hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Azize Gencebay'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Azize Gencebay kimdir? Kaç yaşında, nereli? Azize Gencebay hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Azize Gencebay hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Azize Gencebay'ın hayatını araştırıyor. Peki, Azize Gencebay kimdir? Kaç yaşında, nereli? Azize Gencebay hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

AZİZE GENCEBAY KİMDİR?

Azize Gencebay ya da doğum adıyla Azize Atalay (d. 1947), Türk şarkıcı ve oyuncu. Azize Atalay, 1947 yılında doğdu. Beyaz Kelebekler grubunda solistlik yaptı, 45'lik ve 33'lük plaklar doldurdu. Beni Böyle Sev filminde başrol olarak yer aldı. Orhan Gencebay'ın eğitim verdiği müzik okulunda Gencebay'la tanışıp, 1966 yılında evlendiler. Çiftin, 1970 yılında Altan ismini verdikleri bir oğlu oldu. Çift, 1977 yılında boşandı. Azize Gencebay boşandıktan sonra Gencebay soyadını kullanmaya devam etti. 1984 yılında sanayici Hasan Çolakoğlu ile evlendi ve çift daha sonra ayrıldı.

ORHAN GENCEBAY KİMDİR?

Orhan Gencebay ya da gerçek adıyla OrhanKencebay (d. 4 Ağustos, 1944; Samsun, Türkiye ) Türk besteci, ses sanatçısı, şair, enstrümanist, aranjör, müzik yapımcısı, müzik direktörü ve aktördür.

İlk profesyonel bestesi "Ruhumda Titreyen Sonsuz Bir Alevsin"i 14 yaşında yapan Orhan Gencebay, 16 yaşından itibaren caz ve rock müziği ile ilgilenmeye başladı, batı nefesli sazlardan oluşan orkestralarda tenor saksofon çaldı. İstanbul'a gelerek, Türkiye'nin ilk konservatuarı ve eski adı Dârülelhan olan İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girdi, bir süre icra heyetinde bulundu. Müziğe 6 yaşında, Rus konservatuvarı mezunu ve aslen Kırım göçmeni eski bir opera sanatçısı olan klasik batı müzisyeni Emin Tarakçı'dan keman ve mandolin dersleri alarak başladı. 7 yaşında bağlama ve Türk halk müziği dersleri almaya başladı. 10 yaşında ilk beste çalışması olan Kara Kaşlı Esmerdi Kim Bilir Kimi Sevdi isimli eseri yaptı.

Orhan Gencebay, 29 Kasım 2009 tarihinde Milliyet Gazetesi'nden Olcay Ünal Sert'e verdiği röportajda "Batsın Bu Dünya, Türkiye'nin ağıtıdır. Şu bir gerçek, 70'li yıllar çok kötü yıllardı. Günde 100 - 150 kişi öldürülüyordu. 1975'te böyle bir Türkiye'de yaptım 'Batsın Bu Dünya'yı. O, Türkiye'nin ağıtıdır, ağlanacak parçasıdır." dedi.

17 Eylül 2012'de Orhan Gencebay'a saygı için Poll Production'dan yayınlanan Orhan Gencebay ile Bir Ömür albümünde Türkiye'nin önde gelen sanatçıları yer alarak Gencebay'ın bestelerini seslendirdi.