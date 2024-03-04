Azize Çeroğlu kimdir? CHP Sakarya Belediye Başkan Adayı Azize Çeroğlu kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP'nin Sakarya Belediye Başkan adayı ise Azize Çeroğlu oldu. Azize Çeroğlu kimdir? Azize Çeroğlu nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

AZİZE ÇEROĞLU KİMDİR?

Azize Çeroğlu, 21 Şubat 1964 tarihinde Ankara'ya bağlı Sincan ilçesinde dünyaya geldi. 1974 yılında Sakarya'ya taşınan Çeroğlu, eğitim hayatına bu şehirde devam etti. Lise mezunu olan Azize Çeroğlu, siyasi kariyerine 2005 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) aktif olarak katılarak adım attı. 2006-2008 yılları arasında CHP Sakarya Kadın Kolları İl Başkanlığı görevini üstlendi. Ayrıca 2012-2014 döneminde Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. 2010-2014 yılları arasında Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Sakarya şubesinde iki dönem yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2015-2019 yılları arasında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Sakarya Şubesi'nde yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı. Azize Çeroğlu, 2018 yılında CHP Sakarya Kadın Kolları İl Başkanlığı görevini üstlendi ve aynı yıl CHP'nin Kurultay Delegesi oldu. Ağustos 2020 tarihinde Aylin Nazlıaka başkanlığında CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeliği görevini üstlendi. Çeroğlu, evli ve iki çocuk annesi.