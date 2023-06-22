Aziz Yıldırım'ın basın toplantısının yeri ve saati açıklandı. Yıldırım, 23 Haziran Cuma Beylerbeyi'ndeki Bosphorus Palace Hotel'de basın toplantısı düzenleyecek. Peki, Aziz Yıldırım'ın Basın Toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yıllar sonra canlı yayına çıkacaktı! Aziz Yıldırım'ın katılacağı program sağlık problemi nedeniyle iptal oldu

Canlı yayını iptal olan Aziz Yıldırım'ın toplantı yeri ve saati belli oldu

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, 23 Haziran Cuma Beylerbeyi'ndeki Bosphorus Palace Hotel'de basın toplantısı düzenleyecek. Toplantıda, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un olağan mali genel kurulunda yaptığı açıklamalara yanıt vermesi bekleniyor. Peki, Aziz Yıldırım'ın Basın Toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

AZİZ YILDIRIM'IN BASIN TOPLANTISI NE ZAMAN?

Aziz Yıldırım'ın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sarı lacivertli kulübün olağan mali genel kurulunda yaptığı açıklamalara yanıt vermesinin beklendiği basın toplantısının saati ve yeri belli oldu. Aziz Yıldırım'ın 23 Haziran Cuma günü saat 14.00'te Beylerbeyi'ndeki Bosphorus Palace Hotel'de basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.

Yıldırım'ın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sarı lacivertli kulübün olağan mali genel kurulunda yaptığı açıklamalara yanıt vermesi bekleniyor.