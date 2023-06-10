Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de tribünler başkan Ali Koç'u istifaya çağırırken, taraftarlar "Aziz Yıldırım" sloganları atmıştı. Yıldırım'ın bomba bir hamle hazırlığı içerisinde olduğu öne sürüldü. Peki, Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin başına mı geçecek? Aziz Yıldırım geri mi dönüyor?

Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım'ın, taraftarın istifaya çağırdığı başkan Ali Koç için gündeme oturacak bir hamle hazırlığında olduğu iddia edildi. Kulislerde Aziz Yıldırım'ın başını çektiği muhalefet cephesinin 17 Haziran'da yapılacak Olağan Mali Genel Kurul'da başkan Ali Koç'u ibra etmeyeceği konuşuluyor. Böylece mevcut yönetim geçersiz kılınacak ve Koç kongreye zorlanacak. Yapılacak seçimlerde ise Yıldırım, Fenerbahçe Başkanlığı için bir kez daha aday olacak. Peki, Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin başına mı geçecek? Aziz Yıldırım geri mi dönüyor?

AZİZ YILDIRIM FENERBAHÇE'NİN BAŞINA MI GEÇECEK?

Kulislerde konuşulan iddialara göre Aziz Yıldırım'ın önderliğindeki muhalifler, 17 Haziran'da yapılacak Olağan Mali Genel Kurul'da Ali Koç'u ibra etmeyecek. Böylece yönetim geçersiz kılınacak ve Koç kongreye zorlanacak.

Öte yandan Aziz Yıldırım'ın da yeniden başkanlığı düşünmeye başladığı artık daha yüksek sesli konuşulmaya başlandı. Yıldırım daha önce yaptığı açıklamalarda yeniden Fenerbahçe'nin başına geçmek gibi bir düşüncesi olmadığını belirtmişti. Ancak sarı-lacivertlilerin özellikle futbolda şampiyonluk hasretinin 9 yıla çıkması sonrası taşın altına elini sokabileceği belirtiliyor.