Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek Süper Lig'de 23. şampiyonluğuna ulaştı. Aynı dakikalarda Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe maçında tribünler yönetimi istifaya çağırdı. Taraftarlar tribünde, Aziz Yıldırım sloganları attı. Bunun ardından futbol severler, Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkan adayı olacak mı 2023? Aziz Yıldırım FB'ye geri döner mi? Aziz Yıldırım Ali Koç'un yerine mi gelecek? merak etti. İşte detaylar...

Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'u yenmesine rağmen şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırdı. Kadıköy'de oynanan maçta tribünlerde gerginlik yaşandı. Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkan adayı olacak mı 2023? Aziz Yıldırım FB'ye geri döner mi? Aziz Yıldırım Ali Koç'un yerine mi gelecek?

AZİZ YILDIRIM FENERBAHÇE'YE GERİ Mİ DÖNECEK 2023?

Fenerbahçe tribünleri, Galatasaray'ın MKE Ankaragücü karşısında farkı artırmasının ardından yönetimi istifaya çağırdı. Sarı-lacivertli taraftarlar, eski başkanları Aziz Yıldırım lehine tezahüratlar yaptı. Bunun ardından Aziz Yıldırım FB'ye geri dönecek mi merak edildi.

Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye geri dönecek mi henüz resmi bir açıklama gelmedi.

AZİZ YILDIRIM FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYI MI OLACAK?

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu yaptığı açıklamada sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlığa aday olma gibi bir düşüncesinin olmadığını belirtti. Mosturoğlu, "Bizimle görüşüyor. Fikirleri var. Çok ileri düşünceleri var. Onları paylaşıyor. Ama bize getirdiği başkanlık gibi bir düşüncesi yok." ifadelerini kullandı.

TFF ve Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu, iddialı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe otobüsünü kurşunlayanların belli olduğunu dile getiren Şekip Mosturoğlu, Aziz Yıldırım'ın ise yeniden başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

"AZİZ YILDIRIM'IN BAŞKANLIK DÜŞÜNCESİ YOK"

Radyo Gol'de Emre Tilev'in sorularını yanıtlayan Mosturoğlu, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlığa aday olup olmayacağı ile ilgili, "Başkanın öyle bir şeyi yok. Sağlığı iyi. İşinin başında. Bizimle görüşüyor. Fikirleri var. Çok ileri düşünceleri var. Onları paylaşıyor. Ama bize getirdiği başkanlık gibi bir düşüncesi yok." şeklinde konuştu.