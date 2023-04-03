Gazeteci Sercan Hamzaoğlu, bir grup kongre üyesinin eski başkan Aziz Yıldırım'a gidip başkanlığa geri dönmesi için ikna çalışması yaptığı bilgisini paylaştı. Kongre üyelerini dinleyen Aziz Yıldırım'ın, "Sezon devam ediyor. Bizim için önce Fenerbahçe. Bir şeye beni çekmeyin. Bir açıklama yapmam" diye konuştuğunu aktaran Hamzaoğlu, "Tahminimi söyleyeyim. Eski yönetimiyle kalabalıkça yemeklere gidiliyor. Etrafında birleşme olur ve kimse aday olmazsa bir dönem için gelebilir" dedi. Peki, Aziz Yıldırım dönecek mi? Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman?

AZİZ YILDIRIM DÖNECEK Mİ?

Haber Global muhabiri Sercan Hamzaoğlu, eski FB TV yöneticisi Fatih Demirkol'la yaptığı Kontra Programı'nda Aziz Yıldırım'ın geri dönüşü için bir grup kongre üyesinin baskı yaptığını söyledi. Hamzaoğlu, Aziz Yıldırım'ın da kongre üyelerini dinlediğini ifade etti.

Kongre üyeleri ve Aziz Yıldırım arasında geçenleri anlatan Hamzaoğlu, "Bir grup kongre üyesi Aziz Yıldırım'ı arayıp görüşmek sitedi. Tekrar göreve gelmesi için yanına gidiyorlar. Kamuoyunda da baskı oluşturmaya başladılar. Sayın başkan da zaten yemeklere gidiyor, yönetim kurulu ile birlikte kalabalık gidiyorlar. Aziz Yıldırım'ın dönmesi için baskı oluşturuluyor. Sayın başkan bu konuda bir şey demiyor. Önce Fenerbahçe diyormuş. Herhangi bir şeye beni çekmeyin, sezon devam ediyor, herhangi bir açıklama yapmam diyor. Kongre üyelerini dinliyor. Başkanı döndürmek için çalışma başlatmışlar" dedi.