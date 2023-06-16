Eski Fenerbahçe Aziz Yıldırım, Ali Koç'a olağanüstü kongre çağrısı yapmasının ardından başkanlığa aday olacağı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Peki, Aziz Yıldırım başkanlığa aday olacak mı? Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığa aday oldu mu? Son kararını resmen ilan etti!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u olağanüstü kongreye çağıran Aziz Yıldırım, yeni bir açıklama daha yaparak başkanlık adaylığı ile ilgili son kararını açıkladı. Böylece taraftarlar tarafından merak edilen Aziz Yıldırım başkanlığa aday olacak mı? Sorusu da yanıt buldu.Peki, Aziz Yıldırım başkanlığa aday olacak mı? Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığa aday oldu mu? Son kararını resmen ilan etti!

AZİZ YILDIRIM BAŞKANLIĞA ADAY OLACAK MI?

Ertem Şener'in haberini yalanlayan Aziz Yıldırım, "Ertem Şener isimli şahıs, Twitter'dan "Özel" notuyla, Fenerbahçe Olağanüstü Kongre kararı alırsa şahsımın aday olacağı yönünde gerçek olmayan bir paylaşım yapmıştır. Bugün yaptığım detaylı açıklamadan bir şey anlamadığı anlaşılan Ertem Şener'in bu iddiası yanlıştır. Ben bugünkü detaylı açıklamamı, mevcut Fenerbahçe Başkanı ve yönetiminin kalan 1 yılında daha rahat çalışabilmesi ve güvenoyu alarak yoluna devam etmesi için yaptım.

Olağanüstü kongre kararı alınması durumunda Fenerbahçe Başkanı ve yönetimi, üyelerin güvenlerini tazeleyerek yoluna daha rahat bir şekilde devam edecektir. Yaptığım detaylı açıklamayı herkesin dikkatli okumasını rica ederim." ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım'ın yalanladığı paylaşım: