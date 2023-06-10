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Aziz Yıldırım başkanlığa aday olacak mı? Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına aday olacak mı? Aziz Yıldırım son kararını ilan etti!

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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, başkanlığa yeniden aday olacağı yönünde çıkan haberlere açıklık getirdi ve böylece birçok kişi tarafından merak edilmekte olan Aziz Yıldırım başkanlığa aday olacak mı? Sorusu yanıt buldu. Peki, Aziz Yıldırım başkanlığa aday olacak mı? Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına aday olacak mı? Aziz Yıldırım son kararını ilan etti!

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Ali Koç'un aday çıkması halinde 2024'ü beklemeden seçim kararı alacağını ifade etmesi sonrası Aziz Yıldırım'ın harekete geçeceği iddia edilmişti. Sarı-lacivertlilerin eski başkanı iddiaları sert bir dille yalanladı. Peki, Aziz Yıldırım başkanlığa aday olacak mı? Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına aday olacak mı? Aziz Yıldırım son kararını ilan etti!

AZİZ YILDIRIM BAŞKANLIĞA ADAY OLACAK MI?

Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, "Bugünkü Hürriyet Gazetesi'nde Mehmet Arslan imzasıyla yer alan, hakkımda bir çok asılsız iddiayı içeren, tümüyle dedikoduya dayalı haber yalandır. Bugüne dek ne yaptıysam kapalı kapılar ardında değil açık açık yapan biri olarak, haberde yer alan hakkımdaki tüm iddialar sırasıyla gerçek dışıdır. Kendisine "hırsız" diyenleri işten atamayanların, bu şekilde yalan haber yapmasına itibar etmeyiniz." ifadelerini kullandı.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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