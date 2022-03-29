Fenerbahçe'de 9 Nisan'da yapılacak Yüksek Divan Kurulu seçimi öncesi çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Ali Koç başkan seçildiğinden bu yanan genel kurullara katılmayan eski başkan Aziz Yıldırım'ın bu kez seçime geleceği ve kürsüden çok sert bir konuşma yapacağı öğrenildi. Aziz Yıldırım başkan olacak mı? Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye dönüyor mu?

AZİZ YILDIRIM BAŞKAN OLACAK MI?

Fotospor'da yer alan habere göre, Galatasaray'daki Mali Genel Kurul'da ibra edilmeyerek görevden el çektirilen ve üyeler tarafından eleştiri bombardımanına tutulan Burak Elmas, Aziz Yıldırım'ı da adeta şevklendirdi. Efsane başkan, Yüksek Divan Kurulu seçiminde konuşma yapmaya hazırlanıyor. 9 Nisan'da gerçekleşecek toplantıda Aziz Yıldırım'ın da söz almasına kesin gözüyle bakılırken, efsane başkanın, Ali Koç'u hedef alacağı iddia edildi.

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