Aziz Yıldırım basın toplantısı hangi kanalda? Aziz Yıldırım basın toplantısı ne zaman, saat kaçta? Aziz Yıldırım basın toplantısı CANLI İZLE!
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Aziz Yıldırım'ın basın toplantısının yeri ve saati açıklandı. Yıldırım, 23 Haziran Cuma günü saat 14.00'te Beylerbeyi'ndeki Bosphorus Palace Hotel'de basın toplantısı düzenleyecek.
AZİZ YILDIRIM BASIN TOPLANTISI CANLI İZLE!
Aziz Yıldırım'ın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sarı lacivertli kulübün olağan mali genel kurulunda yaptığı açıklamalara yanıt vermesinin beklendiği basın toplantısının saati ve yeri belli oldu. Aziz Yıldırım'ın 23 Haziran Cuma günü saat 14.00'te Beylerbeyi'ndeki Bosphorus Palace Hotel'de basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.
Yıldırım'ın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sarı lacivertli kulübün olağan mali genel kurulunda yaptığı açıklamalara yanıt vermesi bekleniyor.