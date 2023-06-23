Aziz Yıldırım basın toplantısı hangi kanalda? Aziz Yıldırım basın toplantısı ne zaman, saat kaçta? Aziz Yıldırım basın toplantısı CANLI İZLE!

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Canlı yayını iptal olan Aziz Yıldırım'ın toplantı yeri ve saati belli oldu

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AZİZ YILDIRIM BASIN TOPLANTISI HANGİ KANALDA?

Aziz Yıldırım'ın basın toplantısının yeri ve saati açıklandı. Yıldırım, 23 Haziran Cuma günü saat 14.00'te Beylerbeyi'ndeki Bosphorus Palace Hotel'de basın toplantısı düzenleyecek.

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AZİZ YILDIRIM BASIN TOPLANTISI NE ZAMAN?

Aziz Yıldırım'ın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sarı lacivertli kulübün olağan mali genel kurulunda yaptığı açıklamalara yanıt vermesinin beklendiği basın toplantısının saati ve yeri belli oldu. Aziz Yıldırım'ın 23 Haziran Cuma günü saat 14.00'te Beylerbeyi'ndeki Bosphorus Palace Hotel'de basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.

ALİ KOÇ'A YANIT VERECEK Mİ?

Yıldırım'ın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sarı lacivertli kulübün olağan mali genel kurulunda yaptığı açıklamalara yanıt vermesi bekleniyor.