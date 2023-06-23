Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, kameralar karşısına geçerek mevcut başkan Ali Koç'un genel kuruldaki sözlerine cevap verdi. Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında yaptığı açıklamalar sonrasında aday olacak mı merak konusu oldu. Peki, Aziz Yıldırım aday olacak mı? Aziz Yıldırım başkan adayı oldu mu? Detaylar haberimizde...

AZİZ YILDIRIM ADAY OLACAK MI?

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kulüp gündemine dair açıklamalarda bulundu. Yıldırım düzenlediği basın toplantısında, "Bu camia büyüktür ve o büyüklüğü ummadığınız anda gösterir. Ali Bey ya kongre yap ve güvenoyu al ya da bu konuyu kapat. 'Aday çıksın yaparım' jestlerini bırak. Hiç kimse çıkmazsa, ben adayım. Bunu böyle bil. Hem Fenerbahçe'yi küçültüyorsun hem de kendini." ifadelerini kullandı.

"HİÇ KİMSE ÇIKMAZSA, BEN ADAYIM"

Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, "2024 seçiminde adaylar çıkmalıdır. Fenerbahçe hiçbir zaman başkansız kalmaz, kalamaz. 50 bin kongre üyesi var. En az 15 bin tanesi başkan adayı olarak ortaya çıkabilir. 'Benden başka aday çıkmaz' diyerek yürümek yanlıştır. Camia tehdit edilemez. Bu camia büyüktür ve o büyüklüğü ummadığınız anda gösterir. Ali Bey ya kongre yap ve güvenoyu al ya da bu konuyu kapat. 'Aday çıksın yaparım' jestlerini bırak. Hiç kimse çıkmazsa, ben adayım. Bunu böyle bil. Hem Fenerbahçe'yi küçültüyorsun hem de kendini." ifadelerini kullandı.