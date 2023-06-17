Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, mevcut başkan Ali Koç'a seçime gitme çağrısında bulundu. Aziz Yıldırım aday olacak mı? Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye başkan olacak mı?

AZİZ YILDIRIM ADAY OLACAK MI?

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, mevcut başkan Ali Koç'a seçime gitme çağrısında bulundu. Yazılı bir açıklama yapan Yıldırım, "5 yıllık büyük tarihi bir başarısızlık vardır. Tribünlerde istifa sesleri yükselmektedir, takıma ve yönetime güvensizlik had safhadadır. Ali Koç ve yönetimine düşen bu seslere kulak vermek, mazeret ileri sürmeden, güven oyalabilmek için olağanüstü genel kurula gitmek ve güven tazelemektir." ifadelerini kullandı.

"KULÜBE KAZANDIRMIŞ OLDUKLARIM ORTADADIR"

Bu açıklama vesilesiyle mevcut yönetime sesleniyorum: Mevcut yönetim, ilk gününden itibaren, başarısızlıklarına. yetersizliklerine, tek mazeret ve kaçış yolu olarak beni ve arkadaşlarımı göstermektedir. Beni ve arkadaşlarım' hayali bir düşman olarak görmekten, yapamadıklarınıza mazeret olarak göstermekten bir an önce vazgeçin. Ben, bu kulübe 20 yıl başkanlık yaptım. Kulübe kazandırmış olduklarım ortadadır. Benim duruşum bellidir; hiçbir şeyi gizli kapaklı yapmadım, yapmam, bunu beni tanıyan herkes iyi bilir. Bu kulüp tarihine geçmiş bir başkan olarak, Fenerbahçe için her zaman söyleyecek bir sözüm vardır. Bunu da hiçbir zaman kapalı kapılar ardında yapmadım. Fenerbahçe ile dertlenen insanların benimle muhtelif ortamlarda yaptığı görüş alışverişleri sizleri rahatsız etmemelidir, bu durum özellikle camiamızın içinde bulunduğu karamsar ortamda çok da olağan bir durumdur.