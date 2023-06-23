Aziz Yıldırım aday mı? Aziz Yıldırım ne dedi, açıklaması nedir?
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Aziz Yıldırım aday mı? Aziz Yıldırım ne dedi, açıklaması nedir? soruları gündeme geliyor. Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın, Ali Koç'un açıklamalarına yanıt vermek için düzenleyeceği basın toplantısının yeri ve saati açıklandı. Aziz Yıldırım aday mı? Aziz Yıldırım ne dedi, açıklaması nedir? gündeme geliyor. Aziz Yıldırım aday mı? Aziz Yıldırım ne dedi, açıklaması nedir? araştırılıyor. Peki, Aziz Yıldırım aday mı? Aziz Yıldırım ne dedi, açıklaması nedir?
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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın, Ali Koç'un açıklamalarına yanıt vermek için düzenleyeceği basın toplantısının yeri ve saati açıklandı. Toplantı 23 Haziran Cuma günü saat 14.00'te Beylerbeyi'ndeki Bosphorus Palace Hotel'de yapılacak.
Aziz Yıldırım'ın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sarı lacivertli kulübün olağan mali genel kurulunda yaptığı açıklamalara yanıt vermesinin beklendiği basın toplantısının saati ve yeri belli oldu. Aziz Yıldırım'ın 23 Haziran Cuma günü saat 14.00'te Beylerbeyi'ndeki Bosphorus Palace Hotel'de basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.
AZİZ YILDIRIM BASIN TOPLANTISI CANLI İZLE!
Yıldırım'ın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sarı lacivertli kulübün olağan mali genel kurulunda yaptığı açıklamalara yanıt vermesi bekleniyor.