Aziz Yıldırım aday mı? Aziz Yıldırım ne dedi, açıklaması nedir?

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AZİZ YILDIRIM ADAY MI?

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın, Ali Koç'un açıklamalarına yanıt vermek için düzenleyeceği basın toplantısının yeri ve saati açıklandı. Toplantı 23 Haziran Cuma günü saat 14.00'te Beylerbeyi'ndeki Bosphorus Palace Hotel'de yapılacak.

AZİZ YILDIRIM NE DEDİ?

Aziz Yıldırım'ın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sarı lacivertli kulübün olağan mali genel kurulunda yaptığı açıklamalara yanıt vermesinin beklendiği basın toplantısının saati ve yeri belli oldu. Aziz Yıldırım'ın 23 Haziran Cuma günü saat 14.00'te Beylerbeyi'ndeki Bosphorus Palace Hotel'de basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.

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AZİZ YILDIRIM

AZİZ YILDIRIM BASIN AÇIKLAMASI NEDİR?

Yıldırım'ın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sarı lacivertli kulübün olağan mali genel kurulunda yaptığı açıklamalara yanıt vermesi bekleniyor.

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