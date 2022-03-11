Aziz yeni bölüm ne zaman? Aziz 17. bölüm bugün var mı? Aziz 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler

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Aziz yeni bölüm ne zaman? Aziz 17. bölüm bugün var mı? Aziz 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Aziz yeni bölüm ne zaman? Aziz 17. bölüm bugün var mı? Aziz 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Aziz bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Aziz dizisi izlemek isteyen izleyiciler Aziz yeni bölüm ne zaman, Aziz 17. bölüm bugün var mı, Aziz son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Aziz bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Aziz dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Aziz yeni bölüm ne zaman, Aziz bölüm bugün mü, Aziz yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

AZİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz'in 16. Bölümünde; Aziz, Pierre'i yok etmek için son sürat hareket ederken Fransızlar şehirde baskılarını artırırlar. Bu baskılara boyun eğmeyen Aziz oldukça tehlikeli bir oyunun içine girer. Adem, Dilruba ve Aziz'in geçmişini sindirmekte zorlanırken şehre bir yabancı gelir. Bu yabancıyla yolu kesişen Adem'de değişim rüzgarları esmeye başlar. Bu sırada Andre cinayeti, Efnan'ı giderek köşeye sıkıştırır. Aziz'in kendisini kurtarmak için yapacaklarından korkan Efnan, zor da olsa bir karar vermiştir. Efnan artık Aziz'i, kendi kaderinin tutsaklığından azat edecektir.

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