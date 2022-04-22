Aziz yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Aziz yeni bölümde ne olacak? Aziz 22. Bölüm fragmanı

Ekranların beğenilen dizisi Aziz yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Aziz dizisinin 22. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Aziz konusu nedir? Aziz 22. Fragmanı nasıl izlenir! Aziz oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

AZİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aziz 22. Bölüm Ön İzlemesi yayında. Aziz'in atölyede halka seslendiği sahnede Mustafa Kemal Paşa'nın gayretleriyle Hatay'da meclis kurulduğunun müjdesi veriliyor. Kurulacak meclisin Hatay'ın Türk yurdu olma yolunu açacağını söyleyen Aziz, "Ben Aziz Payidar! Yeniden Türkiye'mizin bir parçası olmak yolunda, sizin orada sesiniz olmak için o meclise girmek istiyorum. Desteğinize talibim!" sözleriyle milletvekili adayı olacağını açıklıyor. Bağımsızlık yolunda adım atan Aziz'in yaşayacakları şimdiden merakla bekleniyor.



AZİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz'in 21. Bölümünde; Karnındaki bebeğin ölmesi için zehir içen Dilruba, Adem tarafından sokak ortasında saldırıya uğradı. Ahaliden iki kişinin yardımıyla eve getirilen Dilruba'ya, ebe kadın tarafından yeni bir ilaç verildi. Ebe kadın, Galip'e bebeğin tutunduğunu söyledi.

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