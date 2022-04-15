Aziz yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Aziz yeni bölümde ne olacak? Aziz 21. Bölüm fragmanı

Ekranların beğenilen dizisi Aziz yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Aziz dizisinin 21. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Aziz konusu nedir? Aziz 21. Fragmanı nasıl izlenir! Aziz oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

AZİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz'in 20. Bölümünde; Aziz can çekişirken Efnan'ın gizemli yokluğu akıllarda soru işareti bırakır. Kenan, Pierre ve Galip'in de desteğiyle şehirdeki ticaret dengesini altüst edecek bir yola başvurur. Böylece Aziz, gözünü açar açmaz çetin bir mücadelenin içine girer ve düşman cephesine karşı büyük bir savaş başlatır. Adem'in şiddetine dayanamayan Dilruba herkesi tedirgin edecek bir karar alır. Efnan Pierre'den kurtulmak isterken onun eline büyük bir koz vermiştir. Bu koz Aziz ve Efnan aşkının bir kere daha sınanmasına neden olacaktır.

AZİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aziz 21. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Adem'in Dilruba'ya şiddet uyguladığı tanıtımda Aziz, Dilruba'ya destek olmaya çalışıyor. Azime, Dilruba'nın eve kuma girmeye çalıştığını söylerken Efnan'ın huzursuz halleri dikkat çekiyor. Aziz'in Dilruba'yı çiftliğe götürdüğünü duyunca öfkeden deliye dönen Adem, "Bu gece yarısı Dilruba'yı bana getireceksin ya da yarın bu atölye Fransız bayrağı gölgesi altında olacak!" diyerek Aziz'i tehdit ediyor. Giderek köşeye sıkışan Aziz'in ne yapacağı merak konusu olurken Dilruba, Adem'e silah doğrultarak izleyenleri şoke ediyor. Patlayan silah sesi akıllara "Dilruba, Adem'i vurdu mu?" sorusunu getiriyor.