Aziz son bölüm izle! Aziz 26. bölüm HD izle! Aziz yeni bölümde neler olacak? 20 Mayıs Cuma Show TV Aziz full bölüm izle! - Haberler

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Aziz, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 5 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, Recai Karagöz'ün yönettiği, aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi. Aziz son bölüm izle! Aziz 26. bölüm HD izle! Aziz yeni bölümde neler olacak? 20 Mayıs Show TV Aziz full bölüm izle! Aziz dizisi son bölüm HD izle!
Aziz dizisi Cuma günleri saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.
Aziz 26. Bölüm Fragmanı yayında. Aziz ile Efnan'ın romantik anlarının ekrana geldiği tanıtımda Pierre'in yaşadığı öfke patlaması dikkat çekiyor. Milan'ın "Sizi bu topraklardan söküp atacağız, iziniz bile kalmayacak!" sözleri üzerine gerilim yükselirken Pierre ile aralarında yaşanacaklar için nefesler tutuluyor. Tanıtımın şoke eden gelişmesi ise bir adamın Efnan'ı kaçırmaya çalışması oluyor. Efnan'a neler olacağı ve Aziz'in ne yapacağı merakla bekleniyor.
Aziz'in 25. Bölümünde; Pierre, Aziz'i yakaladığını zannederken aslında oyuna düşürüldüğünü anlar. Aziz ise Pierre'e oynadığı oyundan memnun hayatına devam ederken onun kendisinden bir şeyler sakladığının farkında olan Efnan ilişkileri için endişelidir. Dilruba'nın gidişi yüzünden Galip'le ters düşen Adem ise kendisini babasına kanıtlamak için Efnan'la yeni bir yola çıkar. Bu yolda en büyük destekçileri ise Ankara tarafından üzerine büyük bir sorumluluk verilen Aziz olacaktır.
Aziz son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.
Ana karakterler
Aziz Payidar (Murat Yıldırım) - Edip Payidar'ın oğlu. Gerçek aşkını ve kendini bularak Hatay'ın yeniden ana vatana katılmasında etkin rol oynar. Efnan ile evlenmiştir.
Dilruba Payidar (Damla Sönmez) - Aziz'in ilk aşkı, Paşazade torunu. Daha sonra Adem Payidar ile evlenmiştir.
Efnan Payidar (Simay Barlas) - Halıcı bir köylü kızı. Hayatının aşkı Aziz ile tanışmış ve onu daima mücadelesinde desteklemiştir. Aziz ile evlenmiştir.
Galip Payidar (Ahmet Mümtaz Taylan) - Payidarların reisi. Adem ve Maksude'nin babası, Aziz'in amcasıdır.
Delege Pierre Martin (Fırat Tanış) - Antakya'da görev yapan Fransız delege. Sinirlidir. Zamanla Efnan'a aşık olacaktır ve Aziz ile birçok konuda husumetleri olacaktır.
Adem Payidar (Güven Murat Akpınar) - Galip Payidar'ın tek oğlu. Aziz şehri terk edince Dilruba ile nişanlanmış ve sonrasında evlenmiştir.