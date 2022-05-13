Aziz son bölüm izle! Aziz 25. bölüm HD izle! Aziz yeni bölümde neler olacak? 13 Mayıs Cuma Show TV Aziz full bölüm izle! - Haberler

Aziz, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 5 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, Recai Karagöz'ün yönettiği, aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi. Aziz son bölüm izle! Aziz 25. bölüm HD izle! Aziz yeni bölümde neler olacak? 13 Mayıs Show TV Aziz full bölüm izle! Aziz dizisi son bölüm HD izle!

AZİZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Aziz dizisi Cuma günleri saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

AZİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aziz 25. Bölüm Ön İzlemesi yayında. Dilruba'nın gidişinin ardından derinden sarsılan Adem'in Aziz'e içini döktüğü sahnede genç adamın gözyaşlarına dayanamayan Aziz, Adem'e sıkı sıkı sarılarak destek oluyor.

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AZİZ SON BÖLÜM İZLE!

AZİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz'in 24. Bölümünde; Aziz'in yeni görevi, Aziz ile Efnan ilişkisinde yeni bir perde açar. Efnan, Aziz ile ilgili kaygılanmaya başlar. Pierre, Aziz'in kendi yerine aday gösterdiği Galip ile ilgili harekete geçer. Galip'in tutuklanması Payidarların zor günler yaşamasına neden olur. Bu sırada Dilruba hayata dönmüştür. Adem ile Dilruba arasında buzlar erirken, Dilruba çocuğunun geleceği için bir karara varacaktır. Maskeli kahraman tarafından yenilgiye uğratılan Pierre, intikam almak için harekete geçer.

Aziz son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

AZİZ OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

Aziz Payidar (Murat Yıldırım) - Edip Payidar'ın oğlu. Gerçek aşkını ve kendini bularak Hatay'ın yeniden ana vatana katılmasında etkin rol oynar. Efnan ile evlenmiştir.

Dilruba Payidar (Damla Sönmez) - Aziz'in ilk aşkı, Paşazade torunu. Daha sonra Adem Payidar ile evlenmiştir.

Efnan Payidar (Simay Barlas) - Halıcı bir köylü kızı. Hayatının aşkı Aziz ile tanışmış ve onu daima mücadelesinde desteklemiştir. Aziz ile evlenmiştir.

Galip Payidar (Ahmet Mümtaz Taylan) - Payidarların reisi. Adem ve Maksude'nin babası, Aziz'in amcasıdır.

Delege Pierre Martin (Fırat Tanış) - Antakya'da görev yapan Fransız delege. Sinirlidir. Zamanla Efnan'a aşık olacaktır ve Aziz ile birçok konuda husumetleri olacaktır.

Adem Payidar (Güven Murat Akpınar) - Galip Payidar'ın tek oğlu. Aziz şehri terk edince Dilruba ile nişanlanmış ve sonrasında evlenmiştir.

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