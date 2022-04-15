Aziz son bölüm izle! Aziz 21. bölüm HD izle! Aziz yeni bölümde neler olacak? 15 Nisan Cuma Show TV Aziz full bölüm izle!

Aziz, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 5 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, Recai Karagöz'ün yönettiği, aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi. Aziz son bölüm izle! Aziz 21. bölüm HD izle! Aziz yeni bölümde neler olacak? 15 Nisan Show TV Aziz full bölüm izle! Aziz dizisi son bölüm HD izle!

AZİZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Aziz dizisi Cuma günleri saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

AZİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aziz 21. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Adem'in Dilruba'ya şiddet uyguladığı tanıtımda Aziz, Dilruba'ya destek olmaya çalışıyor. Azime, Dilruba'nın eve kuma girmeye çalıştığını söylerken Efnan'ın huzursuz halleri dikkat çekiyor. Aziz'in Dilruba'yı çiftliğe götürdüğünü duyunca öfkeden deliye dönen Adem, "Bu gece yarısı Dilruba'yı bana getireceksin ya da yarın bu atölye Fransız bayrağı gölgesi altında olacak!" diyerek Aziz'i tehdit ediyor. Giderek köşeye sıkışan Aziz'in ne yapacağı merak konusu olurken Dilruba, Adem'e silah doğrultarak izleyenleri şoke ediyor. Patlayan silah sesi akıllara "Dilruba, Adem'i vurdu mu?" sorusunu getiriyor.

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AZİZ SON BÖLÜM İZLE!

AZİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz'in 20. Bölümünde; Aziz can çekişirken Efnan'ın gizemli yokluğu akıllarda soru işareti bırakır. Kenan, Pierre ve Galip'in de desteğiyle şehirdeki ticaret dengesini altüst edecek bir yola başvurur. Böylece Aziz, gözünü açar açmaz çetin bir mücadelenin içine girer ve düşman cephesine karşı büyük bir savaş başlatır. Adem'in şiddetine dayanamayan Dilruba herkesi tedirgin edecek bir karar alır. Efnan Pierre'den kurtulmak isterken onun eline büyük bir koz vermiştir. Bu koz Aziz ve Efnan aşkının bir kere daha sınanmasına neden olacaktır.

AZİZ OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

Aziz Payidar (Murat Yıldırım) - Edip Payidar'ın oğlu. Gerçek aşkını ve kendini bularak Hatay'ın yeniden ana vatana katılmasında etkin rol oynar. Efnan ile evlenmiştir.

Dilruba Payidar (Damla Sönmez) - Aziz'in ilk aşkı, Paşazade torunu. Daha sonra Adem Payidar ile evlenmiştir.

Efnan Payidar (Simay Barlas) - Halıcı bir köylü kızı. Hayatının aşkı Aziz ile tanışmış ve onu daima mücadelesinde desteklemiştir. Aziz ile evlenmiştir.

Galip Payidar (Ahmet Mümtaz Taylan) - Payidarların reisi. Adem ve Maksude'nin babası, Aziz'in amcasıdır.

Delege Pierre Martin (Fırat Tanış) - Antakya'da görev yapan Fransız delege. Sinirlidir. Zamanla Efnan'a aşık olacaktır ve Aziz ile birçok konuda husumetleri olacaktır.

Adem Payidar (Güven Murat Akpınar) - Galip Payidar'ın tek oğlu. Aziz şehri terk edince Dilruba ile nişanlanmış ve sonrasında evlenmiştir.