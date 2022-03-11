Aziz nerede çekiliyor? Aziz dizisi hangi il ve ilçede çekiliyor? Dizi Hatay'da mı Sakarya'da mı İstanbul'da mı çekiliyor? Çekimler nerede?

İSTANBUL (Haberler.com) - Ekranların yeni başlayan dizisi Aziz dizisinin nerede çekim yaptığı merak konusu oldu. Aziz dizisi konu itibariyle Antakya ve Sakarya'da geçeceği aktarıldı. Bunun ardından izleyiciler, Aziz nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Dizi Antakya'da mı çekiliyor? Aziz dizi çekimleri nerede yapıldı? merak edildi. Peki, Aziz dizisi nerede çekiliyor? İşte bilgiler...

AZİZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Show TV'nin yakında başlayacak yeni dizisi Aziz, konusu itibariyle Antakya'da ve Sakarya'da geçiyor. Dizinin hikayesi ağırlıklı olarak Antakya'da geçecek fakat dizi çekimlerinin İstanbul'da özel bir platoda yapılacağı duyuruldu. Kısacası Aziz dizisi İstanbul'da kurulan özel bir platoda çekilecektir.

AZİZ DİZİSİ KONUSU NE?

Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre'in oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın oğlu Adem ile nişanlanmıştır.

AZİZ DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Aziz Payidar (Murat Yıldırım)

Dilruba (Damla Sönmez)

Efnan (Simay Barlas)

Galip Payidar (Ahmet Mümtaz Taylan)

Monsieur Pierre (Fırat Tanış)

Adem Payidar (Güven Murat Akpınar)

Handan (Ayten Soykök)

Hatice Ana (Meral Çetinkaya)

Nigar Hala (Füsun Demirel)

Kenan (Eren Hacısalihoğlu)

Mustafa (Baran Akbulut)

Maksude Payidar (Elif Sönmez)

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