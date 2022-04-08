Aziz neden yok? Aziz bu akşam yok mu? Aziz yeni bölüm ne zaman? Aziz bu hafta yok mu?

Aziz neden yok? Show TV ekranlarının en çok sevilen dizilerinden biri olan Aziz dizisi için Show TV'den Aziz dizisi izleyicilerini üzecek bir haber geldi. Sosyal medyada gündem konusu olan gelişmenin ardından Aziz yeni bölüm ne zaman? Aziz 21. bölüm yok mu? Aziz yeni bölüm neden yok? Aziz bugün yok mu? Aziz neden yok soruları merak konusu oldu. Peki Aziz yeni bölüm neden yok? Aziz 21. yeni bölüm ne zaman? Aziz yeni bölüm yok mu? Aziz 21. bölüm neden yok? Aziz bugün var mı? Aziz bu akşam yok mu? Aziz bu hafta yok mu? İşte Aziz neden yok sorusunun yanıtı....

AZİZ NEDEN YOK?

Aziz dizisi her hafta Cuma günleri saat 20.00'da yeni bölümleriyle Show TV'de ekranlara gelirdi. Fakat bugün Aziz dizisi Show TV'de yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşamayacak. Aziz dizisi yapım ekibinden yapılan açıklamaya göre bu hafta aziz dizisi sağlık sorunları nedeniyle ara verdi. Aziz yeni bölümü 15 Nisan Cuma saat 20.00'da ekranlara gelecek. İşte Aziz yapım ekibi tarafından yapılan açıklamaya göre Aziz neden yok sorusunun yanıtı:

"Önce sağlık

20 haftadır, her cuma #ShowTV ekranlarında yerini alan #Aziz dizimize, sağlık sorunları nedeniyle 1 hafta ara vermekteyiz.

Önümüzdeki hafta, yeni bölümümüzde buluşmak üzere…"

AZİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Aziz yeni bölümü 1 hafta aranın ardından 15 Nisan Cuma günü saat 20.00'da Show TV'de yayınlanacak.

AZİZ SON BÖLÜM FRAGMANI İZLE

AZİZ KONUSU NE?

Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Delege Pierre'in oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın oğlu Adem ile nişanlanmıştır.

AZİZ OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Aziz Payidar (Murat Yıldırım) - Payidar ailesinin ilk oğlu.

Dilruba (Damla Sönmez) - Tek isteği aşık olduğu Aziz ile birlikte olmak olan Paşazade torunu.

Efnan (Simay Barlas) - Hayatının aşkıyla tanıştığını zanneden kadın.

Galip Payidar (Ahmet Mümtaz Taylan) - Payidarların reisi.

Delege Pierre (Fırat Tanış) - Antakya'nın sahibi olduğunu iddia eden delege.

Adem Payidar (Güven Murat Akpınar) - Galip Payidar'ın bir diğer oğlu.

Yardımcı karakterler

Kenan (Eren Hacısalihoğlu)

Handan (Ayten Soykök)

Nigar Payidar (Füsun Demirel)

Hatice Ana (Meral Çetinkaya)

Azime (Suzan Kardeş)

Mustafa (Baran Akbulut)

Maksude Payidar (Elif Sönmez)

Cemal (Cenan Çamyurdu)

Selahattin (Haydar Köyel)

Aslan (Berkay Akın)

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