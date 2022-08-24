Murat Yıldırım, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Murat Güven Akpınar, Damla Sönmez ve Fırat Tanış'ın başrollerde oynadığı Aziz dizisi haziran ayında sezon finali yaptı. Yeni bölümleriyle ikinci sezona başlayacağı düşünülen Aziz dizisinden kötü haber geldi. Peki, Aziz neden yayından kaldırıldı? Aziz neden bitti? Aziz neden final yaptı? merak ediliyordu.

Aziz neden yayından kaldırıldı? Murat Yıldırım, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Murat Güven Akpınar, Damla Sönmez ve Fırat Tanış'ın başrollerde oynadığı Aziz dizisi haziran ayında sezon finali yaptı. Yeni bölümleriyle ikinci sezona başlayacağı düşünülen Aziz dizisinden kötü haber geldi. Peki, Aziz neden yayından kaldırıldı? Aziz neden bitti? Aziz neden final yaptı? merak ediliyordu. İşte detaylar...

AZİZ NEDEN YAYINDAN KALDIRILDI?

Yeni sezonda ekrana gelmesi beklenen Aziz dizisi için final kararı alındı. Başrolünü Murat Yıldırım'ın oynadığı Aziz dizisi kanal ve yapım şirketinin kararı doğrultusunda yayından kaldırıldı.

"AZİZ DİZİMİZİ SONLANDIRMA KARARI ALDIK"

Konusu 1930'ların Hatay'ında geçen Aziz dizisinin yayından kaldırılmasına karar verildi. Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği Aziz, 28. bölümle ekran macerasını noktalamış oldu. Dizinin resmi sosyal medya hesabından duyurulan final kararı için "Aziz dizimizi sonlandırma kararı aldık. Bizi hiç yalnız bırakmayan siz sevenlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" denildi.

MURAT YILDIRIM FİNAL KARARININ NEDENİNİ ANLATTI

Yayından kaldırma kararının ardından Instagram hesabından veda paylaşımı yapan Murat Yıldırım, "Bizi izleyen herkese teşekkürler. Aziz'in bitme sebebini soranlar için hikayesini tamamlamış olması ve devam senaryosunun kanal dahil kimsenin içine sinmemiş olmasıdır. Yine atılan bir iftira ile Amerika'dan gelmeyecek olmam değildir. Bazen bir diziyi uzatıp da daha kötü olmasına sebep vermemek iyidir" dedi.