Aziz dizisi ne zaman, saat kaçta başlıyor? Aziz yeni bölüm hangi gün? Aziz, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 5 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, Recai Karagöz'ün yönettiği, aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi. Aziz ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Aziz dizisi yeni bölümleri hangi gün, Cuma mı yayınlanıyor? Aziz bu hafta yok mu, neden yok?

AZİZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Aziz dizisi her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Show TV'de yayınlanıyor. Dizinin yeni bölümleri Cuma günü ekranlara geliyor.

Fakat dizi bugün yeni bölümüyle yayınlanmayacak. Dizi 1 hafta ara veriyor. Dizinin yeni bölümü haftaya ekranlarda olacak.

AZİZ 8 NİSAN CUMA BUGÜN VAR MI? YOK MU?

Aziz dizisi bugün yeni bölümüyle yayın akışında yer almadı. Twitter'dan yapılan paylaşıma göre dizi 15 Nisan Cuma tarihinde ekranlara gelecek. Yani dizinin yeni bölümü bugün değil haftaya yayınlanacak.

8 NİSAN CUMA 2022 SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 - Sahte Kabadayı

21:45 - Üç Kağıtçı

23:30 - Aziz (Tekrar bölüm)

AZİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre'in oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın oğlu Adem ile nişanlanmıştır.

AZİZ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Aziz Payidar (Murat Yıldırım)

Dilruba (Damla Sönmez)

Efnan (Simay Barlas)

Galip Payidar (Ahmet Mümtaz Taylan)

Monsieur Pierre (Fırat Tanış)

Adem Payidar (Güven Murat Akpınar)

Handan (Ayten Soykök)

Hatice Ana (Meral Çetinkaya)

Nigar Hala (Füsun Demirel)

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