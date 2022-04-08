Aziz ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Aziz dizisi yeni bölümleri hangi gün, Cuma mı yayınlanıyor? Aziz bu hafta yok mu, neden yok?
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Ekranların beğenilen dizisi Aziz bugün yayın akışında yer almadı. Bunun ardından Aziz izleyicileri dizinin ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlandığını merak etti. Peki, Aziz ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Aziz dizisi yeni bölümleri hangi gün, Cuma mı yayınlanıyor? Aziz bu hafta yok mu, neden yok? Aziz yeni bölüm Cuma mı? Aziz saat kaçta, geç mi başlayacak?
Aziz dizisi ne zaman, saat kaçta başlıyor? Aziz yeni bölüm hangi gün? Aziz, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 5 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, Recai Karagöz'ün yönettiği, aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi. Aziz ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Aziz dizisi yeni bölümleri hangi gün, Cuma mı yayınlanıyor? Aziz bu hafta yok mu, neden yok?
Aziz dizisi her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Show TV'de yayınlanıyor. Dizinin yeni bölümleri Cuma günü ekranlara geliyor.
Fakat dizi bugün yeni bölümüyle yayınlanmayacak. Dizi 1 hafta ara veriyor. Dizinin yeni bölümü haftaya ekranlarda olacak.
Aziz dizisi bugün yeni bölümüyle yayın akışında yer almadı. Twitter'dan yapılan paylaşıma göre dizi 15 Nisan Cuma tarihinde ekranlara gelecek. Yani dizinin yeni bölümü bugün değil haftaya yayınlanacak.
20:00 - Sahte Kabadayı
21:45 - Üç Kağıtçı
23:30 - Aziz (Tekrar bölüm)
Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre'in oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın oğlu Adem ile nişanlanmıştır.
Aziz Payidar (Murat Yıldırım)
Dilruba (Damla Sönmez)
Efnan (Simay Barlas)
Galip Payidar (Ahmet Mümtaz Taylan)
Monsieur Pierre (Fırat Tanış)
Adem Payidar (Güven Murat Akpınar)
Handan (Ayten Soykök)
Hatice Ana (Meral Çetinkaya)
Nigar Hala (Füsun Demirel)