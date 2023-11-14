Aziz Mahmud Hüdayi Camii İmamı Mustafa Efe, Mekke'de "Filistin ve Gazze kelimelerini kullandığı" gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu. Gelişme sonrası Aziz Mahmud Hüdayi Camii İmamı kim, neden göz altına alındı gibi konular araştırıldı.

Aziz Mahmud Hüdayi Camii İmamı kim, neden göz altına alındı?

Aziz Mahmûd Hüdâyi Cami İmam Hatibi Hafız Mustafa Efe Kâbe'de Filistin ve Gazzeye dua ettiği için gözaltına alındı. Duurmu sosyal medyada bir video paylaşarak açıklayan imamın sözleri gündem oldu. Peki, Aziz Mahmud Hüdayi Camii İmamı kim, neden göz altına alındı?

AZİZ MAHMUD HÜDAYİ CAMİİ İMAMI NEDEN GÖZ ALTINA ALINDI?

İstanbul Üsküdar'daki Aziz Mahmud Hüdayi Camisi İmamı Mustafa Efe, Mekke'de Gazze ve Filistin kelimelerini kullandığı için gözaltına alındığını duyurdu. İmam Efe ayağından kelepçelendi.

Mustafa Efe, Mekke'de "Gazze, Filistin" kelimelerini kullandığı için ayaklarından kelepçelenerek gözaltına alındığını söyledi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 44'ü Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6'sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 363'ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

ÖLENLERİN SAYISI 11 BİNİ AŞTI

Gazze'deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 180'i aştı, bu kişilerin en az 4 bin 609'unu çocuklar ve 3 bin 100'ünü kadınlar oluşturuyor. Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 188 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de onbinlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu öldü.