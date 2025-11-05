İstanbul merkezli Aziz İhsan Aktaş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü soruşturması, Türkiye gündeminin en çok konuşulan davalarından biri haline geldi. Peki, Aziz İhsan Aktaş olayı nedir? Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde kimlerin adı geçiyor? Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddianamesinde neler var? Aziz İhsan Aktaş soruşturmasına dair detaylar...

AZİZ İHSAN AKTAŞ İDDİANAMESİNDE KİMLERİN ADI GEÇİYOR?

İddianamede öne çıkan şüpheli ve sanıklar şunlar:

Aziz İhsan Aktaş: Soruşturmada "örgüt elebaşı" olarak tanımlanıyor, iddianamede 700 yıla yakın hapis cezası talebi yer alıyor.

Görevlerinden uzaklaştırılan belediye başkanları (çoğunlukla CHP'li):

Rıza Akpolat (Beşiktaş)

Utku Caner Çaykara (Avcılar)

Ahmet Özer (Esenyurt)

Zeydan Karalar (Adana Büyükşehir)

Abdurrahman Tutdere (Adıyaman Büyükşehir)

Oya Tekin (Seyhan)

Kadir Ayda (Ceyhan)

Milletvekilleri: Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut hakkında fezleke düzenlendiği ifade ediliyor.

Gazeteci: Nevşin Mengü'nün iddianamede ismi geçtiği belirtilmiş, kendisi bunu reddetti.

İddianamede yer alan kişiler "şüpheli", "mağdur" ve "suçtan zarar gören" gibi farklı sıfatlarla yer alıyor. Örneğin; Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İSFALT ve İETT "suçtan zarar gören" kurumlar olarak sıralandı.

AZİZ İHSAN AKTAŞ SUÇ ÖRGÜTÜ İDDİANAMESİNDE NELER VAR?

İddianame çok sayıda suç tipini içeriyor. Özetle şunlar yer alıyor:

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme: Organizasyonel yapı içinde sistematik suç faaliyeti yürütüldüğü iddia ediliyor.

Suç örgütüne üyelik / örgüte yardım etme: Örgüt yapısı içinde yer almak ya da dışarıdan destek sağlamak suç kapsamında.

İhaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma: Kamu kurumlarının ihalelerine usulsüz müdahale iddiaları.

Resmî belgede sahtecilik, özel belgede sahtecilik: Belgelerin sahte şekilde hazırlandığı ya da değiştirildiği suçlaması.

Rüşvet alma / rüşvet verme / aracılık etme: İhalelerin verilmesi veya süreçlerin etkilenmesi için para veya araç gibi çıkar sağlandığı iddiaları.

Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık: Kamu kaynaklarının usulsüz şekilde kullanıldığı, kurumların zarar gördüğü değerlendirmesi.

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, haksız mal edinme, gerçeğe aykırı fatura düzenleme: Örgüt faaliyetinden elde edilen kazançların kamufle edilmesi ve mal edinilmesi.

İddianamede öne çıkan bazı detaylar:

42 ayrı fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 4 ayrı fiilden "edimin ifasına fesat karıştırma", 5 ayrı fiilden "resmî belgede sahtecilik", 21 ayrı fiilden "özel belgede sahtecilik" suçlaması yer alıyor.

İhalelerin büyük kısmının belirli usullerle yapıldığı, kazanılan firmaların önceden belirlendiği ve rekabetin ortadan kaldırıldığı iddiaları mevcut.

İddianamede "2024 yerel seçimleri öncesi" döneme dair rüşvet verme iddiaları yer alıyor; örgütün CHP'li belediyeler aracılığıyla ihaleleri kontrol altına almak istediği öne sürülüyor.

Gizli tanık ifadelerine de yer verildiği belirtiliyor.

Hukuki açıdan, soruşturma kapsamında talep edilen ceza süreleri oldukça yüksek. Örneğin, Aktaş için yaklaşık 704 yıl hapis, bazı belediye başkanları için 9 ila 415 yıl arasında hapis istemi yer alıyor.

AZİZ İHSAN AKTAŞ OLAYI NEDİR?

2025 yılı sonbaharında İstanbul merkezli büyük bir yolsuzluk ve örgüt soruşturması gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Aziz İhsan Aktaş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" soruşturmasında, yaklaşık 40'ı tutuklu toplam 200 şüpheli için iddianame hazırlanarak İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianame yaklaşık 578 sayfa uzunluğunda olup, kamu kurumlarında ihaleler, usulsüzlükler, rüşvet, sahtecilik gibi çok sayıda suçlamayı içeriyor.

Soruşturma, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kurumları, ilçe belediyeleri ve kamu iktisadi kuruluşları aracılığıyla yürütülen ihaleler üzerinden bir "çıkar amaçlı suç örgütü"nün oluşturulduğu yönünde bulgular içeriyor.

Bu dosya, yalnızca iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın değil, görevlerinden uzaklaştırılan bazı CHP'li belediye başkanlarının da yargılamaya konu olması nedeniyle kamuoyunda geniş yankı buldu.