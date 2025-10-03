Son günlerde iş dünyasında ve kamuoyunda adından sıkça söz ettiren Aziz İhsan Aktaş, özellikle CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Aktaş'a ait 23 şirkete kayyum atanması, hem iş dünyasında hem de medya organlarında geniş yankı buldu. Peki, Aziz İhsan Aktaş kimdir Aziz İhsan Aktaş hangi şirketlerin sahibi? Şirketlerine neden kayyum atandı?Aziz İhsan Aktaş'ın şirketlerine dair tüm detaylar haberimizde...

AZİZ İHSAN AKTAŞ KİMDİR?

Aziz İhsan Aktaş, Diyarbakır doğumlu ve uzun yıllardır iş dünyasında aktif rol oynayan bir iş insanıdır. Doğum yılı kesin olarak açıklanmamış olsa da, Türkiye'nin çeşitli sektörlerinde faaliyet gösteren birçok şirkete liderlik ettiği bilinmektedir. Özellikle akaryakıt, lojistik, inşaat ve hizmet sektörlerinde önemli yatırımlara imza atmıştır. Yönetiminde bulunan Bilginay ve İçkale şirketleri, iş dünyasında öne çıkan markaları arasında yer alıyor.

Aktaş, Türkiye'deki iş hayatı ve şirketlerinin faaliyet alanlarıyla tanınmasının yanı sıra, son dönemde CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar kapsamında gündeme gelmesiyle daha fazla merak konusu oldu.

AZİZ İHSAN AKTAŞ NE İŞ YAPIYOR?

Aziz İhsan Aktaş, iş dünyasında çok yönlü bir profil sergiliyor. Özellikle şu sektörlerde faaliyet gösteriyor:

Akaryakıt ve enerji sektörü: Elif LPG ve Akaryakıt Dağıtım A.Ş., BIG Petrolcülük A.Ş.

Taşımacılık ve lojistik: Intursa Denizcilik ve Taşımacılık, YSF Araç Kiralama, Barka Atık Yönetimi.

İnşaat ve gayrimenkul: DBH Global İnşaat, Kalesur İnşaat, Cihangir Mimarlık ve İnşaat.

Hizmet sektörü: Bilginay Temizlik Hizmetleri, Turkuaz İSG, İçkale Sosyal Hizmetler.

Sağlık ve ilaç sektörü: Provek İlaç Kimya, Vekontek Sağlık.

Otomotiv sektörü: ABT Otomotiv, Erato Otomotiv, Babil Oto Yedek Parça.

Aktaş, şirketlerinin yönetiminde aktif rol almakla birlikte, çeşitli sektörlerde stratejik yatırımlar yaparak iş ağını genişletmiştir.

AZİZ İHSAN AKTAŞ HANGİ ŞİRKETLERİN SAHİBİ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kayyum atanan 23 şirket, farklı sektörlerde faaliyet göstermektedir. Bu şirketler arasında öne çıkanlar şunlardır:

Bilginay Temizlik Hizmetleri Yemekçilik Bilgisayar İlaçlama Organizasyon Taşımacılık İnşaat Danışmanlık Tekstil Ayakkabıcılık Turizm Ticaret Pazarlama Sanayi Ltd. Şti.

Barka Atık Yönetimi Taşımacılık Mühendislik Mimarlık ve Proje Danışmanlık Ltd. Şti.

İçkale Sosyal Hizmetler Taşımacılık İnşaat Gıda Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Provek İlaç Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.

Vekontek Sağlık A.Ş.

Elif LPG ve Akaryakıt Dağıtım Sanayi Ticaret A.Ş.

Güven Elif Otoyol İşletmeleri A.Ş.

Intursa Denizcilik ve Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Turkuaz İSG Sosyal Hizmetler İş Sağlığı ve Güvenliği Çevre Ölçüm Merkezi Pazarlama Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

İldeniz Organizasyon Ticaret Ltd. Şti.

Babil Oto Yedek Parça Ltd. Şti.

Kalesur İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Cihangir Mimarlık İnşaat Mühendislik Gayrimenkul İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

ABT Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

YSF Araç Kiralama Petrol Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

Tulpar Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Aktaş Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Piripak Hijyenik ve Temizlik Ürünler Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

BIG Petrolcülük A.Ş.

Sanart Restorasyon Proje İnşaat Otomotiv Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

Erato Otomotiv İç ve Dış Ticaret A.Ş.

Perla Denizcilik Ticaret A.Ş.

DBH Global İnşaat Taahhüt A.Ş.

Bu şirketlerin faaliyet alanları arasında inşaat, taşımacılık, otomotiv, temizlik, sağlık, enerji ve turizm sektörleri yer alıyor.

AZİZ İHSAN AKTAŞ ŞİRKETLERİNE NEDEN KAYYUM ATANDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş'a ait 23 şirkete kayyum atamasını, şirketlerin faaliyetlerinin ve mali durumunun denetlenmesi ile yürütülen soruşturmanın sağlıklı şekilde ilerlemesini sağlamak amacıyla gerçekleştirdi.

Soruşturma kapsamında Aktaş, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verdiği ifadenin ardından 4 Haziran 2025'te serbest bırakılmıştı. Kayyum atanması, şirketlerin günlük faaliyetlerini kesintiye uğratmadan mali ve hukuki açıdan denetlenmesini mümkün kılıyor.

Uzmanlar, bu tür kayyum atamalarının, hem soruşturmanın seyrini şeffaf hale getirmek hem de olası mali usulsüzlükleri önceden tespit etmek için sık başvurulan bir yöntem olduğunu belirtiyor.