Aziz final mi, bitiyor mu? Aziz neden final yapıyor? Aziz dizisi sezon finalinde neler olacak? Aziz yeni sezon ne zaman? - Haberler

Aziz, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 5 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, Recai Karagöz'ün yönettiği, aksiyon, dram, ve tarihi türündeki Türk televizyon dizisi. Aziz final mi, bitiyor mu? Aziz neden final yapıyor? Aziz dizisi sezon finalinde neler olacak? Aziz yeni sezon ne zaman?

AZİZ FİNAL Mİ YAPIYOR, NEDEN FİNAL?

Aziz dizisi bugün 3 Haziran Cuma günü sezon finali yapacaktır. Dizi tamamen bitmiyor, sadece sezon finali yapıyor. Dizi yeni sezonda yeni bölümlerle tekrardan yayınlanacaktır. Dizilerin çoğu bu haftalarda sezon finali yapmaktadır. Bundan dolayı Aziz de sezon finali olacak.

AZİZ KONUSU NE?

Konusu Hatay'da Fransız-Türk döneminde geçer. Senaryosunu Eda Tezcan'ın yazdığı dizide Zeynep Günay Tan ise proje danışmanlığını üstlenmiştir.

AZİZ OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

Aziz Payidar (Murat Yıldırım) - Edip Payidar'ın oğlu. Gerçek aşkını ve kendini bularak Hatay'ın yeniden ana vatana katılmasında etkin rol oynar.Biricik aşkı Dilruba'nın Adem'le zorla evlendiğinden habersiz Aziz Efnan ile evlenmiştir.

Dilruba Paşazadeoğlu (Damla Sönmez)-Paşazade torunu.Aziz'in biricik aşkı.Aziz ortadan kaybolduğunda hayatına son vermeye çalışmış ama kurtarılmış.Ailesinin baskısıyla sevmediği Adem Payidar'la nişanlanmış.Aziz döndükten sonra Aziz'in hayatı ile tehdit edilip fedakarlık yaparak sevmediği Adem Payidar'la zorla evlendirilmiş.Kocası ve kocasının ailesi tarafından fiziki ve psikolojik şiddete maruz kalmış.Buna rağmen biricik aşkı Aziz'e hep yardım etmiş.Kapatıldığı kafesten kurtulmaya çalışmış ama gördüğü vefasızlıklar yüzünden daha fazla dayanamayıp kurtuluşu uzaklara gitmekte bulmuş.

Efnan Payidar (Simay Barlas) - Halıcı bir köylü kızı.Çocukluktan beri platonik aşık olduğu Aziz ile tanışmış.Dilruba'nın tehditle Adem'le evlenmesinden sonra gerçekleri gizleyerek Aziz ile evlenmeyi başarmıştır.

Galip Payidar (Ahmet Mümtaz Taylan) - Payidarların reisi. Adem ve Maksude'nin babası, Aziz'in amcasıdır.

Delege Pierre Martin (Fırat Tanış) - Antakya'da görev yapan Fransız delege. Sinirlidir. Zamanla Efnan'a aşık olacaktır ve Aziz ile birçok konuda husumetleri olacaktır.

Adem Payidar (Güven Murat Akpınar) - Galip Payidar'ın tek oğlu. Aziz şehri terk edince Dilruba ile nişanlanmış ve sonrasında Dilruba'yı Aziz'in hayatıyla tehdit ederek onunla zorla evlenmiştir.Evliliyi süresince Dilruba'ya şiddet göstermiştir.

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