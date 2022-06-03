Aziz Elena kimdir, hangi oyuncu? Aziz dizisi Elena gerçek adı nedir? Natali Sokolevskaya kimdir? - Haberler

Show Tv izleyicilerinin merak ettiği Aziz Elena kimdir, hangi oyuncu? Aziz dizisi Elena gerçek adı nedir? sorularının yanıtı araştırılıyor. Show TV kanalında cuma akşamları ekrana gelen Aziz dizisine sonradan katılan oyuncular dikkati çekiyor. Bu bağlamda Aziz dizisinin Elena karakteri, gerçek adı ve oyuncunun biyografisi merak edildi. Peki, Aziz Elena kimdir, hangi oyuncu? Aziz dizisi Elena gerçek adı nedir? İşte merak edilenler.

AZİZ ELENA KİMDİR?

Show TV'nin cuma dizisi Aziz'de Elena karakterini Natali Sokolevskaya canlandırmaktadır.

Natali Sokolevskaya 13 Eylül 1993 yılında Belarus'un Gomel kentinde doğmuştur.

Ünlü oyuncu Natali Sokolevskaya 2015 Miss Azerbaycan güzeli seçilmiştir.

Başak burcu olan Natali Sokolevskaya, 2015 yılında Sadri Alışık Sanat Merkezi'nde oyunculuk dersleri almıştır.

Ünlü oyuncu 2016 yılında Azerbaycan'da oyunculuk yapmaya başlamıştır.

Türkiye'de Hizmetçiler, Teşkilat gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Aziz dizisinde Elena karakteriyle yer almaktadır.

Natali Sokolevskaya, 1.70 cm boyundadır.

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