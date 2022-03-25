Aziz dizisi saat kaçta bitiyor? Aziz dizisi saat kaçta başlıyor?

Aziz saat kaçta bitiyor? Televizyon dizilerinin saat kaçta başlayıp kaçta bittikleri bir sonraki programı veya diziyi bekleyenler tarafından merak ediliyor. Peki, Show TV'de yayınlanan Aziz saat kaçta bitiyor? Aziz kaçta bitiyor? Aziz saat kaçta başlıyor? Aziz ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

AZİZ KAÇTA BİTİYOR?

Show TV yayın akışına göre Azizsaat 20.00'da başlayıp, saat 00.15'te bitmektedir.

AZİZNE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Azizher Cuma günü saat 20:00'da Show TV'de başlıyor.

AZİZKONUSU NE?



Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Delege Pierre'in oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın oğlu Adem ile nişanlanmıştır.

AZİZ OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Aziz Payidar (Murat Yıldırım) - Payidar ailesinin ilk oğlu.

Dilruba (Damla Sönmez) - Tek isteği aşık olduğu Aziz ile birlikte olmak olan Paşazade torunu.

Efnan (Simay Barlas) - Hayatının aşkıyla tanıştığını zanneden kadın.

Galip Payidar (Ahmet Mümtaz Taylan) - Payidarların reisi.

Delege Pierre (Fırat Tanış) - Antakya'nın sahibi olduğunu iddia eden delege.

Adem Payidar (Güven Murat Akpınar) - Galip Payidar'ın bir diğer oğlu.

Yardımcı karakterler

Kenan (Eren Hacısalihoğlu)

Handan (Ayten Soykök)

Nigar Payidar (Füsun Demirel)

Hatice Ana (Meral Çetinkaya)

Azime (Suzan Kardeş)

Mustafa (Baran Akbulut)

Maksude Payidar (Elif Sönmez)

Cemal (Cenan Çamyurdu)

Selahattin (Haydar Köyel)

Aslan (Berkay Akın)

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