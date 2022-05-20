Aziz dizisi oyuncuları kimlerdir? Aziz oyuncu kadrosunda kimler var? Aziz dizisi Aziz, Efnan, Dilruba, Galip Payidar, Adem Payidar kimdir? - Haberler

Aziz, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 5 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, Recai Karagöz'ün yönettiği, aksiyon, dram, ve tarihi türündeki Türk televizyon dizisi. Aziz dizisi oyuncuları kimlerdir? Aziz oyuncu kadrosunda kimler var? Aziz dizisi Aziz, Efnan, Dilruba, Galip Payidar, Adem Payidar kimdir?

AZİZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Aziz dizisi her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Show TV'de yayınlanıyor.

AZİZ DİZİSİ KONUSU NE?

Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre'in oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın oğlu Adem ile nişanlanmıştır.

AZİZ DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Aziz Payidar (Murat Yıldırım)

Dilruba (Damla Sönmez)

Efnan (Simay Barlas)

Galip Payidar (Ahmet Mümtaz Taylan)

Monsieur Pierre (Fırat Tanış)

Adem Payidar (Güven Murat Akpınar)

Handan (Ayten Soykök)

Hatice Ana (Meral Çetinkaya)

Nigar Hala (Füsun Demirel)

Kenan (Eren Hacısalihoğlu)

Mustafa (Baran Akbulut)

Maksude Payidar (Elif Sönmez)

Ana karakterler

Aziz Payidar (Murat Yıldırım) - Edip Payidar'ın oğlu. Gerçek aşkını ve kendini bularak Hatay'ın yeniden ana vatana katılmasında etkin rol oynar. Efnan ile evlenmiştir.

Dilruba Paşazadeoğlu (Damla Sönmez) - Aziz'in ilk aşkı, Paşazade torunu. Daha sonra Adem Payidar ile evlenmiştir.Ve sonra Adem Payidar ile boşanmiştir

Efnan Payidar (Simay Barlas) - Halıcı bir köylü kızı. Hayatının aşkı Aziz ile tanışmış ve onu daima mücadelesinde desteklemiştir. Aziz ile evlenmiştir.

Galip Payidar (Ahmet Mümtaz Taylan) - Payidarların reisi. Adem ve Maksude'nin babası, Aziz'in amcasıdır.

Delege Pierre Martin (Fırat Tanış) - Antakya'da görev yapan Fransız delege. Sinirlidir. Zamanla Efnan'a aşık olacaktır ve Aziz ile birçok konuda husumetleri olacaktır.

Adem Payidar (Güven Murat Akpınar) - Galip Payidar'ın tek oğlu. Aziz şehri terk edince Dilruba ile nişanlanmış ve sonrasında evlenmiştir.

AZİZ EFNAN KİMDİR?

Aziz dizisinde Efnan karakterini canlandıran isim Simay Barlas'tır.

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