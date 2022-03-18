Aziz ve Efnan nihayet muratlarına ererken düğünde patlayan silah yürekleri ağızlara getirdi. Çiftin mutlu gününe kim gölge düşürüyor, hain kurşunla vurulan kim olacak şimdiden büyük merak konusu. Aziz dizisi Efnan kim? Efnan gerçek adı ne? Simay Barlas kimdir?

AZİZ DİZİSİ EFNAN KİMDİR?

Aziz dizsinde Efnan karakterini Sİmay Barlas canlandırıyor.

SİMAY BARLAS KİMDİR?

Doğum tarihi: Mayıs 1998

23 yaşında

İstanbul, Türkiye

5 Mayıs 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü mezunudur. İlk oyunculuk tecrübesini 2014 yılından itibaren Star TV'de yayınlanmaya baslayan Paramparça dizisinde canlandırdığı Öykü karakteri ile yaşayan Barlas, ardından 2017 yılında Kanal D'de yayınlanan Adı Efsane isimli dizide Naz, 2016 yılında Star TV'de yayınlanan Hayat Bazen Tatlıdır isimli dizide Gözde ve 2020 yılından itibaren Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Zalim İstanbul dizisinde Damla karakterlerine hayat vermiştir. Simay Barlas 2020 yılında Kanal D'de yayınlanan Bir Annenin Günahı isimli dizide Yağmur ve 2021 yılı Ekim ayı itibariyle Show TV'de yayınlanan Aziz isimli dizide Efnan karakterini canlandırmıştır.

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