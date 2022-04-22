Aziz CANLI izle! Show TV Aziz 22. bölüm canlı izle! Aziz yeni bölümde neler olacak? Show TV canlı izleme linki!

Aziz canlı izle linki araştırılıyor. Show TV'nin sevilen dizisi Aziz bugün 22. bölümü ile ekranlara gelecek. Aziz, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 5 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, proje danışmanlığını Zeynep Günay Tan'ın gerçekleştirdiği, yönetmenliğini Recai Karagöz'ün yaptığı, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Yeni bölümü canlı izlemek isteyen izleyiciler, Aziz canlı izle! Show TV Aziz 22. bölüm canlı izle! Aziz dizisi yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. Aziz canlı seyret! Aziz dizisi full HD canlı izle! Show TV canlı izle! Aziz canlı izleme linki! Show TV canlı izle linki haberimizde...

AZİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aziz 22. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Aziz, Dilruba'ya Adem'i bırakması gerektiğini söylerken bunun için ne yapacakları merak konusu oluyor. Kenan, halka yardım ederek onların desteğini kazanmaya çalışırken Aziz ve Efnan, Kenan'ın oy toplama amacıyla gözlerini boyamaması için insanları uyarıyor. Dilruba'ya "Geri dönüp Aziz Payidar'a reddedemeyeceği bir teklifte bulunabilirsiniz…" diyen Pierre'in amacı seyircinin aklında soru işareti bırakırken tanıtımda Dilruba'nın Aziz'in yanına gittiği anlar heyecanla bekleniyor.

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AZİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz'in 21. Bölümünde; Aziz ile ilişkisi kopma noktasına gelen Efnan, Aziz'e kendisini affettirmeye çalışırken Pierre tarafından iyice köşeye sıkışır. Adem'in Dilruba'nın hamile olduğunu öğrenmesiyle aile içindeki tüm dengeler değişir. Bu sırada Efnan, Dilruba'nın herkesten sakladığı sırrını öğrenir ancak Dilruba'nın da elinde Efnan'ı köşeye sıkıştıracak büyük bir koz vardır. Adem'in Aziz'e zarar vereceğini öğrenen Dilruba'nın hamlesi herkesi şaşkına çevirir. Pierre'in oynadığı son oyunla Aziz ve Efnan aşkı, bir kez daha büyük bir darbe alacaktır…

AZİZ KONUSU NE?

Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Delege Pierre'in oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın oğlu Adem ile nişanlanmıştır.

AZİZ OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Aziz Payidar (Murat Yıldırım) - Payidar ailesinin ilk oğlu.

Dilruba (Damla Sönmez) - Tek isteği aşık olduğu Aziz ile birlikte olmak olan Paşazade torunu.

Efnan (Simay Barlas) - Hayatının aşkıyla tanıştığını zanneden kadın.

Galip Payidar (Ahmet Mümtaz Taylan) - Payidarların reisi.

Delege Pierre (Fırat Tanış) - Antakya'nın sahibi olduğunu iddia eden delege.

Adem Payidar (Güven Murat Akpınar) - Galip Payidar'ın bir diğer oğlu.

Yardımcı karakterler

Kenan (Eren Hacısalihoğlu)

Handan (Ayten Soykök)

Nigar Payidar (Füsun Demirel)

Hatice Ana (Meral Çetinkaya)

Azime (Suzan Kardeş)

Mustafa (Baran Akbulut)

Maksude Payidar (Elif Sönmez)

Cemal (Cenan Çamyurdu)

Selahattin (Haydar Köyel)

Aslan (Berkay Akın)

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