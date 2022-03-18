Aziz CANLI izle! Show TV Aziz 18. bölüm canlı izle! Aziz yeni bölümde neler oldu?

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AZİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz'in 17. Bölümünde; Aziz, Efnan'ın dönmemek üzere gittiğini öğrenince onu bulmak üzere yola çıkar. Bu sancılı yolculuk esnasında ise Efnan'ın büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalarak ölümle sınandığını öğrenir. Sevdiği kadını bu amansız çıkmazdan kurtarmak isteyen Aziz, bir an bile düşünmeden kendi canını ortaya koyar. Ancak bu sefer Pierre, Aziz'in canından daha önemli bir hedefin peşindedir. Bu olayda kimi çıkarlarını kimiyse sevdiğini kollamak üzere hareket ederken, Efnan'ın akıbeti tüm sırrını korumaya devam edecektir.

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AZİZYENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aziz 18. Bölüm Ön İzlemesi yayında. Pierre'den Dilruba'nın Adem'le kendisi için evlendiğini öğrenen Aziz, Dilruba'yla yüzleşiyor. Aziz'in her şeyi bildiğini duyan Dilruba gözyaşlarını tutmakta zorlanırken, "Kendini benim için feda etmişsin…" sözlerine vereceği yanıt şimdiden büyük merak konusu oluyor.

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